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貿協將組團參加明年全美五金展　帶領我商爭取美國商機

▲對外貿易發展協會今（11）日指出，為協助我國廠商爭取美國五金市場商機，外貿協會將籌組2024年全美五金參展團。（圖／貿協提供）
▲對外貿易發展協會今（11）日指出，為協助我國廠商爭取美國五金市場商機，外貿協會將籌組2024年全美五金參展團。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

對外貿易發展協會今（11）日指出，為協助我國廠商爭取美國五金市場商機，貿協將籌組2024年全美五金參展團，美國為我國手工具出口第一大國家，此展是五金手工具產業製造商、通路商、零售商等業者交流產業最新動態及趨勢的重要平台，貿協指出，美國DIY市場預測未來五年仍將持續緩慢成長，值得我商持續耕耘拓展。 

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全美五金展（National Hardware Show）為美國最大且最具規模的五金展，明（2024）年將於3月26日至3月28日於美國拉斯維加斯展覽館西館（West Hall, LVCC）舉行。為協助我國廠商爭取美國五金市場商機，外貿協會將籌組2024年全美五金參展團，目前預計徵集至今（2023）年10月13日止。

貿協表示，美國為我國手工具出口第一大國家，主要出口產品為套筒扳手、成套式手工具組、固定及活動扳手、手鉗、農林園藝工具等，本展為美洲地區最具歷史及規模的五金手工具專業展，是五金手工具產業製造商、通路商、零售商等業者交流產業最新動態及趨勢的重要平台。

根據大會統計資料顯示，今年造訪的重要買主有Amazon、Costco、Lowe’s、Home Deopt、Target、Walmart等知名的大型連鎖業者；買主中有超過38%是新買主，而50%買主具有採購權，28%買主具有100萬美元以上採購決策，貿協指出，由此可見，此展是美洲地區買主發掘市場新商品的最佳管道。

根據北美五金協會資料顯示，美國居家修繕（Home Improvement）市場去年銷售額達5661億美元，較前年成長5.9%，2021至2026年年複合成長率預計為3.2%。 

就個別通路商而言，美國指標五金通路業者Home Depot、Lowe’s、Menards Inc、Sherwin-Williams等4家在2021年創造2805億美元的銷售額，超過2021年全美市場總銷售額5346億美元的一半。

貿協表示，美國DIY市場即使受到地方型居家用品店（Home Improvement Store）及線上設店家數增加使得市場競爭更加激烈，但預測未來五年仍將持續緩慢成長，值得我商持續耕耘拓展。 

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