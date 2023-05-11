貿協將組團參加明年全美五金展　帶領我商爭取美國商機

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貿協表示，美國為我國手工具出口第一大國家，主要出口產品為套筒扳手、成套式手工具組、固定及活動扳手、手鉗、農林園藝工具等，本展為美洲地區最具歷史及規模的五金手工具專業展，是五金手工具產業製造商、通路商、零售商等業者交流產業最新動態及趨勢的重要平台。
根據大會統計資料顯示，今年造訪的重要買主有Amazon、Costco、Lowe’s、Home Deopt、Target、Walmart等知名的大型連鎖業者；買主中有超過38%是新買主，而50%買主具有採購權，28%買主具有100萬美元以上採購決策，貿協指出，由此可見，此展是美洲地區買主發掘市場新商品的最佳管道。
根據北美五金協會資料顯示，美國居家修繕（Home Improvement）市場去年銷售額達5661億美元，較前年成長5.9%，2021至2026年年複合成長率預計為3.2%。
就個別通路商而言，美國指標五金通路業者Home Depot、Lowe’s、Menards Inc、Sherwin-Williams等4家在2021年創造2805億美元的銷售額，超過2021年全美市場總銷售額5346億美元的一半。
貿協表示，美國DIY市場即使受到地方型居家用品店（Home Improvement Store）及線上設店家數增加使得市場競爭更加激烈，但預測未來五年仍將持續緩慢成長，值得我商持續耕耘拓展。