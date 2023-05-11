英國前首相特拉斯下週訪台　遭英議員狠批：最糟糕的「網紅外交」

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然而根據《衛報》報導，英國國會下議院外交事務委員會的保守黨主席柯恩詩，對特拉斯此次訪台發動猛烈抨擊，稱其為「最糟糕的Instagram外交」，認為特拉斯只是想要滿足個人虛榮心，維持自己的知名度。
柯恩詩批評這次出訪沒有任何實質幫助，只是作秀，而且還可能讓「台灣人民的生活更加艱難」。柯恩詩也以時任美國眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為例，指出中共以更高層級的軍演作為回應，而特拉斯訪台也可能會加劇台灣的正常局勢，非常無益。
對於柯恩詩的砲轟，特拉斯的發言人則回擊表示，特拉斯是「應台灣政府邀請出訪，他們比柯恩詩更了解台灣利益」，特拉斯的發言人還說台灣作為「自由民主國家的未來岌岌可危」，認為柯恩詩應該為自己的發言道歉。
中國外交部長秦剛正在歐洲進行訪問，歐洲與中國的關係，在美中對抗的氛圍下，格外受外界矚目。而雖然歐洲各國看待中國的態度不盡相同，但歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），已經定調歐盟會設法將與中國的交流「去風險化」，而不是完全斷絕交流。
英國外交部長克萊弗利（James Cleverly）上月接受《衛報》專訪時，強調英國與中國的關係不應該簡單定義為「威脅」、「挑戰」、「合作」、「機遇」等標籤，而是應該保持彈性，發揮影響力。而對於這次特拉斯訪台，英國政府則表示沒有評論，不會干涉「非政府成員的公民私人旅行決定」。