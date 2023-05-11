特企／《跑跑卡丁車：飄移》Season 2全面升級！挑戰更高階任務

Nexon旗下全球跨平台競速遊戲《跑跑卡丁車：飄移》在11日宣布將推出全新賽季Season 2: WORLD KART CHAMPIONSHIP。透過本次更新，玩家將可體驗到豐富多彩的新賽道、車輛及角色。首先展示了以「WKC韓國賽道」、「WCK巴西賽道」等WKC主題爲背景的多種賽道和「黑龍」、「殺手」等新車。同時登場的還有深受喜愛的「蒂雅」、「海盜船長」以及《跑跑卡丁車：飄移》原創角色「德瑞克」與全球人氣IP「BT21」等眾多魅力無窮的新人物。導入可以預先體驗新模式的「模式研究所」。Season 2玩家可以加入「無限加速器戰」，在這裡能不斷使用加速器來享受驚險刺激的賽車。同時，新增可在競速賽和道具賽上配戴的「氣球」道具，並且開放「車貼商城」方便玩家間使用「Lucci」進行車貼交易。新增「練習場」，以練習各種駕駛技巧、還有新加入「重播」系統，可利用多角度回顧過往場次。同時，「駕照系統」擴增L2等級，讓玩家可以挑戰更高階的駕駛任務。為了紀念即將到來的賽季更新，即日起至7月13日之前，在「無限加速器模式」中完成 10 場或更多比賽的玩家皆可獲得「F724車牌」。更多《跑跑卡丁車：飄移》的最新資訊請參考官方網站。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《跑跑卡丁車：飄移》官方網站特企／SYM JET SL達成賽道百冠里程碑 全新TCS致競版升級上市特企／富邦人壽致力產學接軌 支持管理博碩士論文獎十年有成孔雀捲心餅大玩深度咖啡梗 變身大人味點心特企／超越大內科？A3「新北知識產業園區」店辦商機熱