走火入魔？繼「退林還耕」後　中國農村現「退路還田」農民喊苦

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近來又傳出，有網友在微博上發布貼文，稱某地農村的通村通組公路馬上面臨「大手術」，昨天一名鄉幹部前往辦事，在辦公室聊天時說，現在的鄉鎮幹部真累，「退林還耕」還沒搞結束，馬上又要搞「退路還田」了。截圖顯示，當地農民都大吃一驚，「退路還田」？怎麼又冒出個新詞語呀。
一名湖北黃岡的齊姓農民接受《自由亞洲電台》採訪時表示，數十年前，當地政府根據上級政府「修路致富」的指示精神，江村與村之間的農田開闢道路，方便將農副產品運往城市，但現在卻說這些路屬於基本農田，要恢復農田。
該農民氣得表示「這真是瞎搞，把老百姓搞慘了」，並指出在2000年前後，有些地方執行中央政策，將原本很窄的泥巴路修寬，使之能夠通車，民眾也能載運生產材料，生活也逐漸好起來，「你說現在又把路挖了種地，真是瘋了啊。」他更大罵現在的地方官員做是從不認真思考，更不考慮是否否侵害農民利益。
不少網友對於出現在農村的「退路還田」感到一頭霧水，認為地方官員在盲目執行中央政策，更大酸「現在修路佔用基本農田，哪怕10釐米也要整改。」
據《中新社》去年11月報導，中國國家林業和草原局數據顯示，中國累計完成退耕還林還草任務2.13億畝。報導稱，自然資源部、國家林草局、國家發展和改革委員會、財政部、農業農村部聯合印發《通知》，明確了今後一個時期退耕還林還草相關政策和工作重點。《通知》稱，第二輪退耕還林還草現金補助期滿後，中央財政安排資金，延長補助期限。沒想到在兩個月後，「退耕還林」變成「退林還耕」。
中國時事評論人士沈良慶指出，「在中共歷史上，各種瞎折騰。從上世紀五十年代初的土地改革，到五十年代中期對民族工商業資本的社會主義改造，到大躍進、大饑荒，然後到文革。文革結束後，實行改革開放，一直都在拿老百姓當小白鼠做試驗。現在面對國際大環境不好，為了把所謂的中國人的飯碗牢牢端在自己手裡，又恢復毛時代以糧為綱這種作法。」