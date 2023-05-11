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釀中捷1死10傷　齊裕營造爆5年停工56次、裁罰1400萬元

▲台中昨（10）日有建案吊臂掉落中捷軌道，造成1死10傷。（圖／台中市政府提供，2023.05.10）
▲台中昨（10）日有建案吊臂掉落中捷軌道，造成1死10傷。（圖／台中市政府提供，2023.05.10）

記者李琦瑋／台北報導

台中捷運豐樂公園站昨天中午12點半左右，附近一處建案工地發生吊臂倒塌意外，導致吊臂穿插捷運車廂，造成1死10傷。勞動部今（11）日表示，已開罰新台幣75萬元，而肇災公司齊裕營造，近5年勞檢計局部停工56次、共裁罰約1400萬元，未來將針對全國設有3公噸以上塔吊的工地全面檢查，以防止工安事故再度發生。

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昨天興富發建設公司位於台中市南屯區文心南路上建築工地拆除固定式起重機（塔吊）時，不慎造成吊臂掉落砸中捷運列車肇災，外界稱該塔吊合格證檢查疑逾2年。勞動部職安署表示，已即時查證，該塔吊於109年11月3日竣工檢查合格後，並分別於110年11月1日及111年10月31日定期檢查合格，合格證有效日期至112年11月2日為止，目前尚未逾有效日期。

對於外界質疑該塔吊操作人員是否有技士證、鋼構組配作業主管於現場指揮監督勞工拆除塔吊等情事。

勞動部職安署表示，災害發生第一時間即指派人員到場積極檢查，初步發現塔吊操作人員均具有技術士合格證，但該鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，因此，除原依塔吊操作不當勒令停工及裁罰30萬元處分外，再增罰作業主管未在場指揮監督30萬元及承攬管理不當15萬元。

有關外界稱本次肇災營造廠齊裕營造公司5年7件職災，為什麼不在之前就全面檢查。勞動部職安署回應，之前已列管該公司承造工地，各勞動檢查機構近5年對該公司工程執行勞動檢查，發現有立即危險之虞處，計局部停工56次，共裁罰近1,400萬元，後續仍會針對該營造公司積極監督檢查。

勞動部職安署強調，營造業為高風險行業，均列為每年勞動檢查重點，近年亦針對檢查發現工安資源投入少、安全衛生執行績效差或發生職災的營造工地優先實施檢查，由於興富發建設公司所屬建案，近年發生多起重大職災，勞動檢查機構除針對肇災工地嚴處之外，職安署並要求各勞動檢查機構針對該公司所有工地加強檢查，另並針對全國設有3公噸以上塔吊的工地全面檢查，以防止工安事故再度發生。

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