特企／《HIT2》遊戲首創實況贊助計畫完整公開！

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那若是有一天想要將角色的遺志傳承給其他人呢？遊戲中也很貼心的推出了角色轉讓系統，玩家將可透過贈與的方式安全且輕鬆的將角色無痛移轉給想要贈送的朋友，而不用再把自己的帳號資訊一併贈送出去了！所有角色相關的各種系統內容與收藏進度都會完整的移入受贈者的帳號中，再也不用擔心辛苦經營的心血無人可繼承的困擾。
在這自媒體蓬勃發展的時代，不管是實況直播遊戲，或者是節錄遊戲片段的影片，都能夠因為過程及內容的有趣詼諧而吸引不少的玩家觀看。因此隨著《HIT2》的推出，為了讓更多的創作者能夠更隨心所欲的展現自己的特色，以及支持者更能夠透過更直接的方式來贊助創作者，這次將隨著遊戲一同登場的「實況主贊助系統」，就能夠讓玩家在進行遊戲的過程中，除了強化自己的角色戰力之外，更能夠順手的幫助到創作者並提供回饋，讓創作者也能收到玩家們鼓舞而繼續進行更多趣味的內容創作。
「實況主贊助系統」是在2022年8月時於韓國推出，當時配合HIT2上市時以BETA形式營運了7個月，共有253名的創作者登錄，獲得最多贊助金額的創作者累積贊助金為約韓幣2億8千萬。包含此創作者累積獲得韓幣1億以上贊助金的創作者有4名，而獲得5千萬以上 ~ 1億之間贊助金的創作者有13名，在韓國獲得很好的評價後決定於台灣甫上市之際一併推出！而想要加入「實況主贊助系統」的條件很簡單，只要你的Youtube或Twitch訂閱追隨數有超過100人以上即可報名參加，經過簡單的審核後就能夠加入這個計畫之中。贊助計畫共分為三種等級，入門Yellow版、進階Green版及高階Blue版，而回饋的贊助金比例也會根據等級的不同而調升，那粉絲該如何支持與贊助創作者呢？其實只要使用自己支持創作者的專屬贊助碼成為贊助者，在遊戲中消費現金商品就能轉換成創作者的積分了！因此當你透過消費購買喜好商品的同時，也就能夠同步回饋給喜愛的創作者給予他鼓勵，而想要成為嶄新創作者的新鮮人，也能夠透過這個機制也能透過這個機制一邊玩遊戲、一邊分享實況、一邊獲得獎勵，來激勵自己創作出更多形形色色的內容了。
除了鼓勵有能力的創作者踴躍加入外，贊助者的熱情也需要一起被獎勵！5月16日起至5月21日止，官方將公開招募「創作者先鋒隊」，邀請首批有興趣的創作者一同投入這個系統之中，只要成為先鋒隊的一員，除了可以提前享有進階的回饋外，其麾下的贊助者也將同步享有豐厚的獎勵！歡迎各式的創作者與粉絲積極的參與並了解內容，讓精彩的自己能夠有更多被看見的機會與被獎勵的可能！
《HIT2》日前推出的「角色搶佔」活動大受好評！加開的名額目前也快要額滿了，若還沒有搶佔的玩家可以把握最後機會趕緊上車！而目前正快馬加鞭地準備上市內容與活動，更多的活動內容以及相關資訊將會陸續曝光，再請玩家們持續關注官方網站與新聞，準備享受《HIT2》所帶來的全新MMORPG風貌！
實況主贊助系統