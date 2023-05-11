MixerBox新聞整合ChatGPT　全球首創「魔法棒」秒出摘要、翻譯

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📍MixerBox新聞搭載AI魔術棒
MixerBox新聞神器是一款率先使用ChatGPT開發AI新聞摘要功能的新聞App，可以運用AI技術自動生成每則新聞的摘要。只要在每則新聞頁面點擊右上角的魔術棒圖示，就可以快速生成摘要，迅速了解新聞的核心內容。如果對新聞內容有延伸問題，也可以在同一個對話框中進一步連續提問。
此外，AI魔術棒支援多家免費外文新聞、外文雜誌。打開外文新聞頁面後，同樣輕點AI魔術棒，摘要、翻譯就能同時搞定，一篇動輒2、3千字的英文新聞，瞬間生成數百字的中文精簡摘要，每篇新聞至少可以省下80％的閱讀時間。
📍第三方瀏覽器擴充套件
可以加裝「外掛程式」，用外掛直接在新聞網頁上做摘要。例如ReaderGPT，以及由MixerBox開發的ChatAI Chrome擴充套件，都有類似的功能，除了摘要新聞，也可用於摘要其它網頁。但必須要提醒，瀏覽器外掛開發者來源眾多，下載前需要小心慎選，以免誤載來歷不明的軟體，導致個資隱私外洩，甚至安裝到惡意程式。MixerBox的ChatAI Chrome擴充套件，是由在全球已累積超過3億下載量的MixerBox團隊所開發，使用上更加放心和安全。
📍OpenAI官方提供的外掛程式
針對ChatGPT無法瀏覽即時網路資訊的問題，其實日前OpenAI官方也宣布已開發出網路瀏覽器（Browsing）外掛程式，可以讓 ChatGPT在特定情況下瀏覽網路上的資訊，查詢最新的新聞、知識、數據等，並且生成摘要或回答問題。但是，Browsing外掛現在尚未全面開放，實際上能體驗的人數仍然相當有限。根據OpenAI表示，目前只會提供給等待名單上的少數開發者和ChatGPT Plus用戶。