Buffet鮪魚季開跑！現切鮪魚吃到飽 周五上演精彩切魚秀
台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café迎接繽紛初夏，即日起至6月30日端出台灣當季鮪魚暢快吃到飽，主廚團隊特別於日式料理餐檯和海鮮吧推出多樣鮪魚美饌，包含鮪魚土佐燒、鮪魚酪梨加州捲等10多道鮪魚料理，每週五晚間還有精采的主廚鮪魚秀，自助午、晚餐每位1,580元起。另外，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳也將於5月17日至7月9日推出「鮪魚季」主題料理，近50道全新創意鮪魚料理輪流登場。
記者葉盛耀/綜合報導
每年五、六月皆是吃鮪魚的好季節，台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café即日起至6月30日推出當季鮪魚料理暢快吃到飽，選用台灣各地包含基隆、新北、屏東等各漁港捕獲回來之新鮮超大鮪魚，製作成各式多國料理。主廚團隊並將於活動期間的每週五晚上準備了鮪魚秀。約莫重達25公斤、全長約80公分的鮪魚現場解體。不用特地遠飛至東京的築地市場或豐洲，在台北市區內就能舒服地欣賞大隻鮪魚被拆解的精湛技術。
鮪魚營養豐厚，可製成各式冷、熱料理，像是「鮪魚土佐燒」，是種日式料理手法，又稱「鰹魚半敲燒」，主廚使用柴魚高湯及特製橙醋汁熬製醬汁，整塊鮪魚沾裹上黑白芝麻後，將表面煎至微焦，並鋪在紅洋蔥絲上，最後淋上熬好的醬汁，醋汁及芝麻，魚肉鮮美富有層次。半熟鮪魚尼斯沙拉則是將鮪魚外圍裹上香氣四溢的胡椒粒，將其在鐵板煎台上煎出胡椒香氣，魚肉厚度切得恰到好處，晶瑩剔透能吃出生鮪魚的鮮美及軟嫩口感，簡單淋上油醋醬，鮮甜魚肉搭配爽脆生菜，是一道經典的開胃料理。
另有週末才有的主廚特製液態氮鮪魚韃靼，炙燒過的鮪魚加上清甜蘿蔔絲，將和風柚子冰沙以液態氮急速冷凍後放在鮪魚上，鮮美魚肉與沁涼綿密的冰沙呈現絕妙口感。
台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳5月17日至7月9也同步推出「鮪魚季」主題料理，游輝杰主廚精心研發近50道鮪魚創意料理，將於活動期間輪流登場，包括沙拉前菜、日式、法式、西式、中式與創意等，整條鮪魚可以從頭吃到尾。據悉，也將會在假日推出鮪魚現切秀。