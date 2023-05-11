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現在進攻會失去很多人！澤倫斯基：「春季反攻」需要更多時間準備

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受訪問時表示，烏克蘭仍需要更多的時間，來對俄羅斯發動備受期待的「春季反攻」，因為軍方還在等待那些承諾的軍援完整交付。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受訪問時表示，烏克蘭仍需要更多的時間，來對俄羅斯發動備受期待的「春季反攻」，因為軍方還在等待那些承諾的軍援完整交付。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄烏戰爭已經超過14個月，雙方在戰場上陷入膠著，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）坦言，俄羅斯的軍事行動「非常艱難」，而與此同時，西方國家都在期待烏克蘭的「春季反攻」。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受記者訪問時表示，烏克蘭仍需要更多的時間，來對俄羅斯發動備受期待的「春季反攻」，因為軍方還在等待那些承諾的軍援完整交付。

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澤倫斯基最新在基輔接受訪問，根據《BBC》報導，澤倫斯基在談到有可能一舉改變戰爭局勢的「春季反攻」時表示，戰鬥旅都已做好準備，且有一些是接受北約國家的訓練，但要真正發起反攻，還需要一些時間，軍隊還在等待一些東西到位，包括正在分批抵達的裝甲車。

澤倫斯基強調，如果立即發動攻擊，憑藉目前擁有的物資，「我認為我們可以取得成功，但會失去很多人，我想這是不可接受的」。澤倫斯基指出，「所以我們需要等待，我們還需要更多時間」。

對於「春季反攻」，之前烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）曾說過，「各界高估了我們的反攻行動」，認為實際戰事的結果，可能會令那些期待看到「顯著進展」的人失望。

不過澤倫斯基則對反攻更具信心，並稱「凍結衝突」正是俄羅斯現在指望的事情，而烏克蘭軍隊一定會持續前進。至於對於和談的各種倡議與方案，澤倫斯基表示，每個人都有不同的看法，「但他們不能迫使烏克蘭交出領土，無論世界上任何一個國家，為什麼要把自家領土交給蒲亭？」

澤倫斯基也談到美國下次總統大選，他認為無論拜登是否連任，烏克蘭都擁有華盛頓跨黨派的支持。澤倫斯基更指出，「誰知道等到選舉時戰爭的進展會如何？我相信到那時候，我們會贏」。

澤倫斯基最後再次重申沒有參與無人機夜襲克里姆林宮一事，痛批這是俄羅斯拙劣的「假旗行動」，手法太做作根本連俄羅斯自己人都不會相信。澤倫斯基也呼籲各國繼續加強對俄羅斯的經濟制裁，將目標對準那些幫助俄羅斯規避禁令的人。

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