謝忻遭小甜甜控「把狗養死」曝內幕！心寒還原真相：做人不能這樣
女星小甜甜（張可昀）近日因「虐狗」一事和前夫宋晉賢再度槓上，還意外扯到昔日好姊妹謝忻，爆出之前養的法鬥犬「爌肉」被謝忻養死，對此，謝忻今（11）日發出3點聲明強調「這個鍋我不再揹」，並還原當時真相，但同時也替小甜甜講話：「無論如何，我不認為甜甜會虐狗。」
記者賴禹妡/綜合報導
謝忻在臉書上發出3點聲明，第一點強調自己不認為小甜甜會虐狗，無論媒體怎麼報導她的相關事件，「我就是這樣認為」，接著表示，「甜甜近期又再度提及我養死她的狗，不論動機為何，這不是事實，這個鍋我不再揹」。
謝忻指出，在長達3到5年的期間內，小甜甜只要到外地工作，都會請她幫忙顧狗，短則兩三天，長則幾個禮拜，「大家都知道我非常疼愛貓狗，也基於朋友的情誼，即使那時候我其實住基隆，不住台北，但往返餵吃餵喝、把屎把尿、陪玩送洗，我沒有拒絕過」。
但是小甜甜的狗最終不幸過世，對於死因，謝忻透露「根據當時醫師的判斷，可能是天氣，可能是過胖，可能是先天心臓問題，也可能是多重或其他未知的原因」，但當時「冷氣關掉，只開水冷扇」，確實是小甜甜當時的指示，事件爆發後卻被簡化成「狗被謝忻養死」、「因為謝忻把冷氣關了」，讓她直言：「做人不可以這樣。」
最後，謝忻也對於她在與朋友的私訊中爆粗口而道歉，「做出不好的示範，我真的感到很抱歉」，表示她當時因為情緒太過低落才會如此，「是我修養不到位，懇請大家原諒」。