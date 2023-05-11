檢討「行人地獄」！ 民眾黨團籲：光推行人專用時相沒用　

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台灣行人交通事故頻傳，更被外媒評論為「行人地獄」，近日台南一名3歲女童走斑馬線遭撞身亡。對此，交通部長王國材日前宣布「全面推動行人專用時相」。台灣民眾黨立法院黨團今（11）日呼籲政府加速在重大路口劃設Z字型斑馬線、設置行人避車島在推動行人專用時相的同時，應向用路人加強宣導遵守燈號，多管齊下避免悲劇一再發生。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴今日召開「政府別再敷衍了事 全面檢討行人地獄！」記者會記者會。邱臣遠指出，2016到2022年發生近6萬起行人路口事故，平均每年逾8,400人死傷，去年傷亡8,911人創下新高。蔡政府執政7年多來視而不見，直到發生重大事故才緊急滅火，王國材急忙喊出「行人穿越馬路時，雙向車輛都須停止運行」的行人專用時相，以及行人早開時相政策，雖然燈號是目前可行且成本最低的方法，但若欠缺通盤規劃，恐怕只會衍生更多問題。邱臣遠表示，根據國際經驗，行人專用時相多設置在交通繁忙路口，交通部應積極協助評估，提供地方政府可行方案，包括依照流量或學校周遭優先設置等配套措施；並建議交通部應先給予一定時間的試辦期，評估相關效益後，滾動調整符合各地區的實施方式。最重要的是，駕駛人應養成禮讓行人優先通行，並且小心通行的安全駕駛習慣。邱臣遠直言，王國材不能以「其他措施需要時間」當作施政延宕藉口，台灣人本交通道路規劃不能再拖延。例如各國廣泛使用的「Z字型斑馬線」、「行人避車島」試辦已久卻沒有普及，政府應該盡快評估成效，包括交通寧靜區、行人穿越道退縮、外送車輛停放區等措施，都是保護行人與學童的必要改革措施，才能有效降低事故風險。楊寶楨指出，兩個月前，交通部與內政部在同場記者會大肆慶功，表示編列累計逾百億經費改善通行環境，讓交通事故發生率降低約40%，看似成績斐然，但事實卻非如此，全國行人事故死傷數不降反升。近期台南女童遭車輾斃一案即證明，就算豪擲百億經費，行人仍面臨極大的用路安全風險，政府也未觸及交通問題的核心，也就是「人本交通的觀念建立」。楊寶楨表示，加強取締難以解決交通問題，需要更全面的解方，呼籲除了改善道路硬體設施外，要同時加強用路人道安意識與安全教育，讓民眾「自發性」遵守交通規則，而非以取締恫嚇；其次，應規劃長期改善計畫，而非以零碎的短期計畫濫竽充數，懇請政府重新審視自己的角色和責任，採取有效的措施，而不是空洞的口號，讓每一位公民在路上都能安心通行。林月琴指出，根據交通部統計，交叉路口及行人穿越道死傷，近5年平均每年高達3,100人以上，其中兒少佔比18%，顯示為了兒童交通安全，道路環境改善、駕駛訓練刻不容緩，駕駛人於道路環境中為強勢用路人，且當前道路環境複雜度比20年前更高，法規也應逐年進行更新修正。林月琴表示，目前台灣交通違規記點制度若累積違規達6點，需要自費接受4小時的講習，然而對比日本，以超速為例，會進行開單、問話繳納罰金、沒收駕照、至少2天講習，甚至會留下「交通前科」，呼籲政府在駕駛人違規處理上，未來是否有更好的應對措施，仍需努力與改善。民眾黨團呼籲，交通部全面推動行人專用時相的政策必須定時檢討、滾動調整，也要加速在重大路口劃設Z字型斑馬線與行人避車島，同時加強宣導遵守交通號誌。唯有觀念、硬體同步提升，才能避免類似悲劇一再發生。