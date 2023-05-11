SJ東海被青梅竹馬「暴打」！《Oh！英心》女主：像小狗一樣看著我
韓劇《Oh! 英心》由SUPER JUNIOR（SJ）東海、宋昰昀主演，2人在劇中飾演相隔20年偶然再相遇的青梅竹馬，打打鬧鬧戲份不少，被問到拍攝過程的深刻趣事，宋昰昀表示：「跟東海一起拍攝時，一直都在鬥嘴爭吵和打架，他總是會被我打，但他挨打之後，會像小狗一樣睜著圓圓的眼睛看著我，所以我覺得很抱歉、很過意不去。」
記者陳雅蘭/綜合報導
東海開玩笑回說：「她很投入、非常投入！」隨後他補充：「拍這種戲的時候，不會覺得她太大力，因為該有的效果還是要做出來啊，她在拍攝前都會先問等等會這樣做可以嗎？我都會回說當然可以啦。」
東海、宋昰昀這是首次合作，聊到對彼此的初印象，宋昰昀直言：「感覺就像是小孩子一樣，心地非常透明！」東海則說：「我之前有透過其他作品去認識她，知道要合作後心想『哇！我要和她合作了耶！』相當期待，見面之後覺得她非常有禮貌，在拍攝時不僅會做好功課，也會一直提供好的點子給我，所以拍攝期間很愉快也很幸福。」
《Oh! 英心》開播在即，兩人挑戰用4個字推薦觀眾準時追劇，東海語出驚人說：「會中樂透！」宋昰昀回應：「那說個兩三個數字吧！」東海脫口4號和24號，又加碼5號和15號，只因為那是韓國的開播日期，他們你一言我一語彷彿「王景泰」和「吳英心」（2人各自飾演的角色）上身，搶先展現兩人在劇中打鬧的氛圍。《Oh! 英心》5月16日起，每週二、三獨家在中華電信MOD、Hami Video播出。