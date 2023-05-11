鳳山博愛與經武路成行車地獄 李雅靜籲不要等出事才愧疚
高雄市鳳山區博愛路與經武路口車流量大，也是鳳山往鳥松、仁武一帶要道。公路總局去重畫道路標線，新設左轉車道，兩車道匯入一車道，造成交通混亂，國民黨鳳山區立委參選人、市議員李雅靜除認為中央權責單位未能及時處理，目前仍懸而未決外，也請曾任高市府交通局長的交通部長王國材站出來，加快處理速度，不要在出事之後才來感到愧疚。
記者郭俊暉／高雄報導
「難道都要等到有重大事故才來檢討？」李雅靜表示，當地車流量極大，但從兩車道過馬路後卻變成單一車道，標線不對齊狀況下，直行車輛易失察變成逆向行車，甚至易撞到對向的左轉道車輛，現行的車道設計根本陷駕駛人於危險之中，李雅靜呼籲相關單位要積極進行改善。
李雅靜之前也在臉書PO文該道路狀況後，吸引近百名網友熱烈留言討論，有人說「這路口很危險，我都盡量避開此路段。」有網友說，雖設左轉道，但左轉燈號很短，過不到5輛車就紅燈，「根本無助紓解車流」。兩車道突然變一車道，易因搶道發生事故。還有人說「開車幾十年，被這條路嚇到破膽」。
李雅靜指出，台25線經武路屬省道為公路總局轄管，已找權責單位公路總局第三區養護工程處進行多次會勘，要求做出車流動線調整標線，將兩側標線對稱，讓用路人能輕易的分辨行車動線，避免在不知情的情況下，變成逆向行車產生危險。
李雅靜也痛批，政府最讓人詬病的就是今天公祭明天忘記，非要等到出事才假裝重視，她建議，除了盤點所有危險路口外，更應盤點車流量大且無任何警示標誌的學區路口，積極進行改善措施，並通盤檢討如何洗刷行人地獄惡名。