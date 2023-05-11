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NBA／Iverson稱退役後最享受家庭時光　今年看好老東家76人能奪冠

▲NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見。（圖／葉政勳攝）
▲NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/臺北報導

NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson(艾佛森)在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見，他在受訪時透露自己的退役生活大部分給了家人，很享受現在的生活樂趣。

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47歲的Iverson生涯11次進入明星賽，4次拿下得分王，被評選為NBA75大球星；他是1996年成為NBA選秀狀元，在2001年帶領費城76人打進總冠軍賽，並與洛杉磯湖人進行交手。

不過，退休後的Iverson和一般人沒什麼兩樣，他說自己試圖去享受那些在打球時無法體驗的興趣，像釣魚之類的。但他認為最主要的，還是現在多了很多時間可以去陪伴家人。

「之前沒辦法參與小孩成長過程，現在會帶自己比較小的孩子上課、當司機，對此我甘之如飴。」Iverson說道，「我現在最想和孩子分享自己生活經驗，幫他們解決問題，灌輸他們觀念：『你雖然會跌倒，但總能爬起來』，天大的問題也可以勇敢面對。」

AI透露，自己的兒子一開始對打籃球有些興趣，但後來就沒打了；14歲的女兒目前打得不錯，但不會勉強他們，還是希望孩子們能做自己熱愛的事情，同時還分享自己甜蜜的煩惱。

「我自己會教他們，但也不敢太去逼他們，主要是希望他們能自由選擇熱愛的事物。」Iverson笑說，若孩子真的想追隨自己的腳步打籃球，當然是樂觀其成，但自己也不敢「揠苗助長」因此有時候會透過教練和朋友去和女兒講自己的想法，希望有一天後者能體會自己的苦心。

Iverson坦言自己現在已經不打球了，直言「那些時光已經過去了」，如今空閒時最喜愛玩撲克牌和大富翁、打打撞球和桌球之類的；最近幾個月也開始烹飪，家人很喜歡他做的菜，因此感到很有成就感，還說自己最會做的菜是豬排和墨西哥餅。

不過雖然不再實戰上場，但Iverson還是很關心NBA的戰況，當被主持人問到看好哪支球隊能夠奪冠時，他理所當然的力挺了老東家費城76人，「哪兩支球隊爭冠？費城！當然的。西區方面，我認為是金塊或是太陽有機會。」

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