NBA／「戰神」睽違25年再度來到台灣！Iverson盼能分享人生經驗
NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見，在活動前他也和媒體分享了自己目前的一些生活狀況和一些想法。
記者黃建霖/臺北報導
目前47歲的Iverson生涯11次進入明星賽，4次拿下得分王，且被評選為NBA 75大球星；他是1996年成為NBA選秀狀元，也在2001年帶領費城76人打進總冠軍賽，並與洛杉磯湖人進行交手。
這次Iverson預計5月10日抵台，5月13日離開，上一次他來台已是1998年。這是他第2次來到這裡，整體形象也和當年球員時期有點不一樣了，氣質更加溫和一些，談吐也更加健談。
這次舉辦亞洲行，Iverson說之前因為疫情來不了，但因為自己很愛這邊的球迷，所以這次再次來到這邊，希望能見見自己忠實的球迷，並且分享人生經驗給大家，希望能對亞洲的球迷產生正面影響。
這次活動，AI將在球迷面前經典呈現投籃技巧、招牌動作Crossover，整場見面會由知名藝人吳大維主持，還有桃園領航猿啦啦隊女孩熱力開場，人氣饒舌歌手婁峻碩、亞洲百大女DJ妖嬌等精彩演出，一連兩小時的活動絕無冷場。