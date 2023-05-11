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事實上，攝護腺癌又號稱「長壽癌症」、5 年存活率達到 70 ％以上，但根據衛福部統計，攝護腺癌在國人十大癌症中居第六名，患者都以 60 歲以上高齡男性為主，每年新增大約 4500 名病患，每年仍有 1200 人死於攝護腺癌。
年長男性的夢魘，攝護腺癌有哪些症狀？
早期： 攝護腺癌一開始沒有什麼特別症狀，即便出現症狀也和「攝護腺肥大」症狀類似，包含頻尿、小便無力、血尿，但這些症狀的前提，腫瘤的位置要長在「會壓迫尿道」的地方。
中晚期： 等到攝護腺癌侵犯至儲精囊，會出現帶血的精液或射精疼痛。如果再晚一點發現，可能攝護腺癌已經轉移至骨骼，會出現骨骼疼痛、病理性骨折，甚至因壓迫脊椎，產生下肢癱瘓症狀。 每位攝護腺癌患者的症狀都可能有所不同，有些人甚至完全不會出現症狀。美國疾病控制與預防中心（CDC）列出比較常見的症狀包括：
- 排尿困難、頻尿
- 尿流的力道較弱或會中斷
- 尿液或精液中有血
- 排尿時有疼痛或灼熱感
- 背部、臀部、骨盆處有持續無法消除的疼痛
所有男性都會罹患嗎？注意「高危險因子」
1.家族遺傳：台灣癌症基金會指出，攝護腺癌 9 成都好發在 60 歲以上男性，但如果家中有罹患過，個人罹患攝護腺癌的機率為常人的兩倍。若父親與兄弟都罹患攝護腺癌，就會增加為四倍。
2.發炎感染：過去許多癌症證實和慢性發炎相關，而攝護腺癌也是如此。目前證據顯示有性病史，或攝護腺炎的男性有較高的機會得到攝護腺癌。
3.年齡老化：攝護腺癌的好發年齡相當晚，但在 60 歲以後發生率則大幅上升，且年齡愈大，罹患攝護腺癌機率愈高。 過去研究也發現，分析許多年長男性的攝護腺，其實都有嚴重程度不一的攝護腺癌細胞存在，大約只有六分之一會被檢查出來。
攝護腺癌如何診斷及檢查
1.肛門指診
肛門指診是醫師用手指探入肛門直腸觸摸攝護腺，可以觸摸到早期的腫瘤，而且同時可以評估腫瘤大小、範圍，制定出好的處理方式；但如果腫瘤太小、或是還沒成型，就很難判斷出來。
2.超音波、切片檢查
成大醫院泌尿科主治醫師胡哲源說，過去的診斷是使用超音波，透過導引、進入直腸做攝護腺切片，雖然攝護腺不大，但病灶位置複雜，所以會將攝護腺體粗分為 12 個象限，在每個象限做 1 針隨機切片，藉此診斷出該位置有沒有癌細胞。 但如今有了新一代的診斷性切片技術，除了超音波之外，也融合「磁振共振」，可以將磁振共振所懷疑的病灶投影在超音波影像中，並對投影的病灶做切片，增加準確度及診斷率。
3.血液檢查
攝護腺特定抗原（PSA）是攝護腺上皮細胞分泌的一種醣蛋白，它只能由攝護腺上皮組織製造，主要功能在使精液液化，而隨著年齡的增加，PSA值亦會隨之上升，而PSA值越高，患攝護腺癌的比例也會越高。 如果發現PSA指數偏高，只要高於4ng/ml就可以進一步做攝護腺磁振造影（MRI）檢查，幫助篩檢攝護腺癌。因爲攝護腺肥大、泌尿道感染、射精、騎乘腳踏車等，也可能使PSA上升。
攝護腺癌各種治療法
依照不同期別不同方式：包含積極監測、開刀、放射治療、前列腺冷凍治療、荷爾蒙治療、化學藥物治療以及免疫治療等。 早期的攝護腺癌會建議使用手術切除，除非是容易出血、凝血功能異常、有心血管疾病等身體撐不住開刀的患者，才會建議做放射線治療、冷凍治療等。
中期則建議先用放射線治療縮小範圍、控制癌症，必要時合併荷爾蒙治療，達到限制癌症範圍的目標，晚期則要合併化療、標靶藥物或免疫療法來治療。 如果當癌灶轉移到骨骼或其他部位時，通常以荷爾蒙治療為主，包括睪丸切除、使用抗雄性素作用藥物，之後再考慮做化學治療。
參考資料：What Are the Symptoms of Prostate Cancer?
參考資料：台灣楓城泌尿學會
文／王芊淩、圖／何宜婷
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 知名作家李家同證實罹患「攝護腺癌」！這些高風險族群及症狀要注意