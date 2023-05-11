今年台灣通訊業產值估達4.3兆　專家揭3大發展關鍵

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觀測整體產業，資策會指出，雖然中國解封、網路升級帶動市場成長，然而，俄烏戰爭長期化與通膨影響巨大，2023年全球通訊產業產值成長持平，預估為7257億美元；2023年台灣通訊產業產值預估成長1.7%，為4.3兆新台幣，占全球比重15.6%。
另外，2023年全球與台灣手機、網通產業前景，資策會預估，全球智慧型手機出貨將衰退3%，為11.63億台，主要為總體經濟不振與通膨影響，消費需求冷卻，不過仍可觀察到2023年5G手機滲透率持續上升，達62.7%，全球出貨7.29億台。
資深產業分析師曾巧靈提到，2023年手機領域應持續關注兩點發展，第一，蘋果公司主導供應鏈分散生產據點，影響台組裝廠海外布局；第二，關鍵零組件如手機AP/RF晶片、記憶體、TDDI、CIS，仍面臨庫存去化壓力。
另外，針對電信網路，資策會估2023年台灣產值成長7.2%，占全球比重16.7%，觀測2023下半年商機，曾巧靈認為主要有三點，首先，除了美國、英國外，歐洲地區如法國、西班牙及義大利，也推出全國或偏鄉地區網路基礎建設升級計畫，不過受到全球景氣影響，部分電信、企業端放緩資本支出，補助是否能有效推動設備升級需求仍需留意。
第二，網速升級需求與新興AI應用刺激10G FTTH、5G FWA與低軌道衛星網路設備需求，電信、企業市場需求穩定，帶動高速連網設備滲透率上升，有利於台灣網通設備營收；第三，寬頻服務商將搭配中高階Wi-Fi產品，為用戶打造全家無線高速上網環境。
資策會表示，台灣今年上半年網通產業發展有3大關鍵，首先是，須解決廠商庫存問題。第二，手機與網通廠受到地緣政治影響，加速產能移出中國，網通部分，2018年幾乎以中國為單一製造地點，不過去年於中國產能已降至44.9%，分散至台灣（9.3%）、東南亞及其他地區（46.1%），未來是否移往歐洲與美洲仍有待觀察。
最後，生成式AI的崛起促進相關設備升級，電信業可運用AI優化營運與網路，目前多聚焦於效率及成本的改善，同時，多家業者正運用AI技術開發新服務與應用。