Snow Man目黑蓮、「福岡美少女」今田美櫻結婚！《婚約》有夠克難
日本電影《我的幸福婚約》由當紅偶像團體Snow Man成員目黑蓮，「福岡美少女」今田美櫻主演，故事講述出生「帝都名門望族」的長女齋森美世（今田美櫻 飾）的生母早逝，自小就被繼母與同父異母的妹妹如同僕人般虐待。美世捨棄一切，每天刻苦忍耐，雪上加霜的卻是她被下令要與傳聞中冷酷無情的將軍，久堂清霞（目黑蓮 飾）進行政治聯姻。許多清霞之前的未婚妻人選都撐不過3天就落荒而逃，而清霞果然就如傳聞所言，初次見面就對美世冷言冷語，清霞說：「在這裡，妳要絕對服從我說的話。我叫妳滾出去就給我滾，我叫妳去死就去死。」然而，美世連逃跑的地方也沒有，不知所措的開始在久堂家的生活；相處一段時間後，美世發現清霞實際上，並不如外界評價那樣是個惡名昭彰的人物。清霞也感受到美世與之前那些貪圖他的外貌和家世的未婚妻人選不同，緊閉的心房因此一點一滴打開。兩人的心意逐漸相通，但此時帝都周圍卻相繼發生神祕的襲擊事件，很快便威脅到整個帝都，殘酷的命運也等待著清霞和美世。
記者陳雅蘭/綜合報導
這是目黑蓮、今田美櫻首次合作，今田美櫻表示，自己進劇組一段時間後遇到過生日，當時才發現跟目黑蓮同年生，而且生日只差一個月，「我是3月出生的，目黑蓮則是2月，他比我大1個月，但是他在知道我的生日後，居然很驚訝的跟我說『我以為妳比我大！』現在回想起來，還是很想知道他到底是什麼意思」。
片中，男女主角從冷漠到慢慢愛上彼此的甜蜜過程，連兩位演員也深受感動，目黑蓮坦言收到演出邀約時很開心，跟Snow Man團員們分享，大家都很為他高興，「這個故事最吸引我的地方，就是兩人的關係進展，我很努力揣摩主角清霞一步步從冷酷到敞開心房的歷程，希望大家喜歡這個故事」。
目黑蓮在片中有打鬥戲分，導演塚原亞由子表示不擅長拍攝已經設計好的殺陣戲，不過要拍動作戲，就一定要顧慮安全，所以一定要事先排練走位，「我希望演員在已經知道走位的情況下，仍能表現出遭到攻擊時的驚訝感，在拍攝的過程中，目黑蓮不會讓人感覺到那些動作都是事先設計好的，而是完美呈現出清霞在戰鬥時該有的表情，效果非常好！」
今田美櫻飾演的女主角美世，宛如灰姑娘般不受生父喜愛、慘遭後母與妹妹虐待，讓她從小封閉內心、習慣不將情感形於色。今田美櫻透露從沒演過這類型的角色，但深受角色內在的堅毅特質吸引。《我的幸福婚約》5月12日在台上映。