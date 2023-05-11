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擴大基北北桃通勤　桃市推「桃竹竹799」、「桃竹竹苗1200」月票

▲桃園市政府將擴大向南延伸通勤月票政策，近期與新竹縣市及苗栗縣規劃「桃竹竹苗生活圈」多種月票方案，包括「桃竹竹799元月票」及「桃竹竹苗1200元月票」。（圖／記者李春台攝，2023.05.11）
▲桃園市政府將擴大向南延伸通勤月票政策，近期與新竹縣市及苗栗縣規劃「桃竹竹苗生活圈」多種月票方案，包括「桃竹竹799元月票」及「桃竹竹苗1200元月票」。（圖／記者李春台攝，2023.05.11）

記者李春台／桃園報導

桃園往北的「基北北桃」1200元通勤月票即將在7月份上路，考量桃竹苗也是共同生活圈，桃園市政府近期也與新竹縣市及苗栗縣規劃「桃竹竹苗生活圈」多種月票方案，其中「桃竹竹799元月票」及「桃竹竹苗1200元月票」，將提供桃竹竹苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等多種大眾交通工具，民眾可依自身需求自由選購票種。

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市府交通局長張新福表示，新竹縣市對桃園市來說也是相當重要的通勤範圍，例如湖口工業區和新竹科學園區都是桃園人相當重要的通勤區域，而桃園的幼獅工業區、龍潭科學園區、渴望園區也是吸引許多新竹人就業的地點，將高通勤需求的桃竹竹科技廊道納入生活圈通勤月票的補助範圍，是桃竹竹苗4縣市共同的目標。


張新福提到，此次規劃「桃竹竹」及「桃竹竹苗」定期票，特別將機場捷運A7至A22站共16站也納入使用範圍，可提供桃竹竹苗地區民眾享有搭乘機場捷運的優惠，同時在桃園市境內同樣享有公共自行車站點借車前60分鐘免費，串接生活圈範圍最後一哩路。

▲此次月票規劃特別將機捷A7至A22站共16站納入，提供桃竹竹苗地區民眾享有搭乘機場捷運的優惠，同時在桃園市境內同樣享有公共自行車站點借車前60分鐘免費。（圖／桃園市政府提供）
▲此次月票規劃特別將機捷A7至A22站共16站納入，提供桃竹竹苗地區民眾享有搭乘機場捷運的優惠，同時在桃園市境內同樣享有公共自行車站點借車前60分鐘免費。（圖／桃園市政府提供）
張新福指出，桃竹竹苗4縣市於今年3月已凝聚共識爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，預計5月底前提送申請計畫；目前技術面及營運規則正與票卡公司、運輸業者積極討論，待中央審定及軟體開發完成後正式上路，預計向中央爭取5億元補助。


張新福說，桃園市位於北部7縣市正中間，除有基北北桃生活圈外，也與新竹縣市、苗栗縣形成桃竹竹苗生活圈；推動往北的基北北桃定期月票，也兼顧往南的旅客需求，提供桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣市生活圈境內市區公車、捷運、臺鐵、國道客運、公路客運、YouBike公共自行車等大眾運輸工具，預期將大大節省城際往返通勤族荷包，藉此價格誘因及適用範圍，甚至可吸引汽車族、機車族轉而使用大眾運輸工具通勤，促進城市公共運輸發展。

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