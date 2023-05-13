人選之人3／最催淚阿公！87歲林義雄0台詞逼哭觀眾 偷藏台劇彩蛋
87歲資深演員林義雄因裝心臟支架淡出螢幕，近期在Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》飾演王淨阿公，全劇僅有3句台詞，卻刮走觀眾好多眼淚，導演林君陽接受《NOWnews今日新聞》專訪，談及想到林義雄這個人選，是呼應台劇《用九柑仔店》，事實上本劇有許多台劇的彩蛋，讓粉絲追劇時會心一笑。
記者羅凌筠/台北報導
王淨劇中從法學院女大生演到黨部青年黨工，被政壇老狐狸戴立忍拍私密照威脅，從政美夢變成一場空，輾轉到了謝盈萱的政黨工作，又遇到前輩性騷擾，處境令人憐惜，最後她回到阿公的雜貨店，和爺爺相依為命，因為林義雄在《用九柑仔店》也是開雜貨店，林君陽說：「看到林義雄這個名字，馬上覺得阿公是他，原因是想讓《用九柑仔店》的時空魔幻一下。」
不過因為林義雄已經高齡87歲，導演體諒資深演員體力不足與辛苦，盡量在拍攝時間內完成，因為王淨個性很開放，和林義雄不需培養默契，兩人互動自然舉手投足都是戲，林君陽提到：「王淨就是很open自己的人，沒有人跟人之間的界線，很快進入相依為命的祖孫情。」導演也為林義雄多加1場在火車站等孫女回家的戲，祖孫沉默相擁讓觀眾看了自然淚流。
除了《用九柑仔店》，導演林君陽前作《我們與惡的距離》的影子也不缺席，《人選之人╴造浪者》裡不分區立委候選人是編劇呂蒔媛客串，《我們與惡的距離》女主角賈靜雯戲裡工作的「品味新聞台」，也出現在《人選之人》謝盈萱受訪的橋段中，另外有一幕王淨問謝盈萱：「妳以前有做過諮商師嗎？」讓人聯想到謝盈萱在《四樓的天堂》的心理師角色。