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人選之人3／最催淚阿公！87歲林義雄0台詞逼哭觀眾　偷藏台劇彩蛋

▲87歲林義雄演出《人選之人╴造浪者》超催淚。（圖／大慕影藝、Netflix提供）
▲87歲林義雄演出《人選之人╴造浪者》超催淚。（圖／大慕影藝、Netflix提供）

記者羅凌筠/台北報導

87歲資深演員林義雄因裝心臟支架淡出螢幕，近期在Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》飾演王淨阿公，全劇僅有3句台詞，卻刮走觀眾好多眼淚，導演林君陽接受《NOWnews今日新聞》專訪，談及想到林義雄這個人選，是呼應台劇《用九柑仔店》，事實上本劇有許多台劇的彩蛋，讓粉絲追劇時會心一笑。

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▲《疫起》導演林君陽。（圖／記者葉政勳攝影）
▲導演林君陽主動找林義雄客串。（圖／記者葉政勳攝影）
王淨劇中從法學院女大生演到黨部青年黨工，被政壇老狐狸戴立忍拍私密照威脅，從政美夢變成一場空，輾轉到了謝盈萱的政黨工作，又遇到前輩性騷擾，處境令人憐惜，最後她回到阿公的雜貨店，和爺爺相依為命，因為林義雄在《用九柑仔店》也是開雜貨店，林君陽說：「看到林義雄這個名字，馬上覺得阿公是他，原因是想讓《用九柑仔店》的時空魔幻一下。」

不過因為林義雄已經高齡87歲，導演體諒資深演員體力不足與辛苦，盡量在拍攝時間內完成，因為王淨個性很開放，和林義雄不需培養默契，兩人互動自然舉手投足都是戲，林君陽提到：「王淨就是很open自己的人，沒有人跟人之間的界線，很快進入相依為命的祖孫情。」導演也為林義雄多加1場在火車站等孫女回家的戲，祖孫沉默相擁讓觀眾看了自然淚流。

▲《我們與惡的距離》夢幻聯動《人選之人╴造浪者》。（圖／翻攝人選之人造浪者臉書）
▲《我們與惡的距離》夢幻聯動《人選之人╴造浪者》。（圖／翻攝人選之人造浪者臉書）
除了《用九柑仔店》，導演林君陽前作《我們與惡的距離》的影子也不缺席，《人選之人╴造浪者》裡不分區立委候選人是編劇呂蒔媛客串，《我們與惡的距離》女主角賈靜雯戲裡工作的「品味新聞台」，也出現在《人選之人》謝盈萱受訪的橋段中，另外有一幕王淨問謝盈萱：「妳以前有做過諮商師嗎？」讓人聯想到謝盈萱在《四樓的天堂》的心理師角色。

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