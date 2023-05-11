Sony Xperia 1 V 最新旗艦機登台 夜拍品質令人驚嘆！
Sony今(11)發表年度旗艦新機Xperia 1 V，相機功能再升級，採用全球首創的雙層感光元件，感光度更高、降噪能力更好，大幅提升夜拍品質。此外，全新Xperia 1 V相機升級，三鏡頭皆支援每秒30張AF/AE超高速連拍、即時眼部和物件追蹤對焦、4K 120fps高幀率慢動作錄影。5/12 10:00 ~5/21開放預購，可獲2,000元配件購物金或優惠好禮/配件組。
記者周淑萍/綜合報導
Sony Xperia 1 V採用高通全新一代Snapdragon 8 Gen 2處理器，搭配6.5 吋 4K OLED 螢幕及120Hz螢幕更新率，內建5,000mAh大容量電池支援Xperia專屬配件「Xperia Stream 電競套件」，搭配Game Enhancer 遊戲增強器提供長時間的娛樂遊戲與直播串流體驗。不僅如此，Xperia 1 V的錄影功能Videography Pro介面支援垂直拍攝，也可連接YouTub 影音進行即時直播串流，更新增Sony相機VLOGCAM系列熱門功能「產品展示設定」。
鏡頭的部分，配置蔡司光學T*鍍膜，主相機為1200萬畫素16mm＋1200萬畫素24mm＋1200萬畫素85-125mm，自拍鏡頭為1200萬畫素。保留3.5mm耳機孔。Xperia 1 V推出「經典黑」與「卡其綠」兩種顏色，12GB＋512GB售價41,990元，12GB＋256GB售價38,990元。另有外接螢幕、拍攝握把、電競套件等配件可另外選購。