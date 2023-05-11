自稱慢性病就醫卻見急性心肌梗塞 醫警告「1症狀」難有自覺

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高血脂受遺傳、環境影響 血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科醫師陳郁安表示，血中脂肪主要是由低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞的膽固醇）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C，俗稱好的膽固醇）、以及三酸甘油脂（TG）所組成，而高血脂症顧名思義就是血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高，這是遺傳和環境因素相互影響之下的結果。
無法改變的先天性危險因子包括：老化、男性、家族遺傳、以及部分遺傳性肥胖等。後天性危險因子則包括：高熱量的精緻飲食、缺乏運動、壓力與不正常作息、抽菸、以及過度飲酒等，而這些是可以靠改變生活型態來調整的。
低密度脂蛋白膽固醇升高 恐形成斑塊阻塞血管根據衛福部國民健康署統計資料，台灣18歲以上成人，約每4人就有1人罹患高血脂症。高血脂並不容易察覺，卻是冠狀動脈心臟病的重要危險因子之一，所以稱它為健康的無形殺手。尤其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的升高是形成斑塊阻塞血管的主因，呼籲民眾不可輕忽。
糖尿病、慢性腎病罹高血脂 動脈粥狀硬化風險高陳郁安說，2022年臺灣高血脂治療指引公布，極低風險且LDL-C ≥ 160 mg/dL者、低風險且LDL-C ≥ 130 mg/dL者、中風險且LDL-C ≥ 115 mg/dL者，應開始非藥物治療，若治療3個月後未達到治療目標，應考慮藥物治療；糖尿病、非透析慢性腎病、LDL-C ≥ 190 mg/dL者，發生動脈粥狀硬化心臟病的風險很高，因此需要立即進行降脂治療，且目標為LDL-C < 100 mg/dL；急性或穩定冠心症患者的LDL-C目標是< 70 mg/ dL；至於近一年發生心肌梗塞、既往有2次（含）以上心肌梗塞、多血管冠心症或伴隨的周邊動脈阻塞（包括四肢或頸動脈）者，LDL-C可考慮降至55 mg/dL以下。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57747
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