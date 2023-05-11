鴻海Q1認列投資夏普損失173億元　展望全年保守持平

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EPS呈現年減，主要是鴻海第一季業外損失201億元，其中鴻海轉投資的夏普，在編制2023年3月份為止的年度財務報告時，提出認列大筆的資產減損，提列減損金額為2197億日圓（約新台幣505億元），鴻海依持股比例，須認列約新台幣173億元的業外投資損失。
針對第二季展望，董事長劉揚偉表示，新冠疫情創造的高成長階段已經結束，產業也剛好處於庫存調整期間，且第二季又是傳統淡季，預期這一季整體會是季減、年減的表現；就四大產品來看，除消費性電子產品會有季減的情況，雲端網路以及電腦終端兩個產品持平，至於元件及其他產品則預期可呈現季增。
至於2023全年展望部分，劉揚偉指出，整體看來仍是持平，尤其在全球貨幣緊縮，加上地緣政治緊張、通膨等不確定因素持續對經濟前景帶來較大影響，能見度還是不高，故展望上仍持保守。
針對近期火熱的AI伺服器需求議題，劉揚偉也看好CSP或AI伺服器的成長性，並指出鴻海單單去年伺服器的營收就達到1.1兆台幣，所以作為伺服器的製造龍頭，當然會受惠於相關基礎建設的需求。
集團新事業的進展上，劉揚偉先是就美國俄亥俄州廠區近期量產情況向外界說明，第一季已順利量產首批Monarch Tractor自駕農用曳引車，按目前客戶出貨時程，產能稼動率已往上提升，為明年其他客戶大量產車款導入預先準備，目前Ohio廠區正持續推動其他車款量產，營運不受影響。
在傳統車廠合作部分，劉揚偉認為汽車品牌廠必須面對TTM（time to market）以及TTC（time to market）的挑戰，所以未來EV產業有很大一部分將走向專業代工，傳統車廠在委託代工的新商業模式下，也會越來越積極，這就是鴻海的機會。去年取得的Ohio廠區，除了產能之外，更重要的還有數百位來自傳統車廠、非常有造車經驗的製造團隊，這是非常重要的資產。
劉揚偉強調，鴻海是Game Changer，此時會更為慎選客戶，目標是要找到下一個有潛力的領導廠商，用更創新更有效率的流程來造車，提供給客戶最有競爭力的生產模式，一起來加速電動車的發展。至於大家非常關心的電動車平台MODEL C，將於今年第四季量產並逐步交車給客戶。今年也還會推出更多參考原型車，以滿足客戶需求。
鴻海也在近日攜手全球最大的車用半導體廠英飛凌簽署策略合作MOU，成立系統應用中心，以針對鴻海EV平台與EEA架構開發所需的車用次系統，初步將以鴻海已推出的車型開始推進；同時，雙方也將在SiC碳化矽的產品設計／製程開發／產能供應等及相關的車用半導體有進一步合作。
低軌衛星與元宇宙領域，鴻海首顆低軌通訊實驗衛星即將完成最終測試，預計下半年發射升空；集團也逐步完成在元宇宙的布局，目前已於廠區內導入元宇宙及AR技術，應後續在智慧城市領域的發展，也會持續探索AR眼鏡在觀光產業上的應用。
至於在中國大陸的布局，4月底，鴻海在鄭州設立新事業研發及NPI中心，未來將和位於深圳的ICT研發及NPI中心形成在中國大陸的ICT及3+3的雙中心。集團也將整合既有的營運優勢、充足人才庫、以及優惠的政策，掌握ICT與EV這兩個主要產業發展的機會。