特企／Ionex光陽電動車攜手foodpanda　加速推動綠色運輸

購車價格、保養維修費用常常是許多人猶豫購買電動機車的原因，為加速外送機車電動化，今年Ionex 光陽電動車與 foodpanda 首創電動機車訂閱方案，讓 foodpanda 外送夥伴透過月租方案輕鬆體驗電動車。Ionex 光陽電動車也提供不同的電動車款，搭配 6、12、24 個月不同的訂閱方案，讓夥伴可根據自身的騎乘習慣選擇適合自己的方案，租期越長，月租費越低，最低每天只要 70 元，大幅減少初始的購車成本，降低加入門檻；外送夥伴可依騎乘需求選擇電池資費方案，其中「優時省方案」成為外送夥伴熱門首選。
訂閱方案的服務內容更包含強制險、定期免費維修保養服務，貼心守護外送夥伴的騎乘安全，方案期滿後還能以優惠價將機車購回。目前，Ionex 光陽電動車已在全台佈建超過 2,221座電池交換站與業界最高99%滿電服務率，未來更持續擴增與優化，提供便利換電服務。由於外送夥伴的騎乘時間相對較長，Ionex 光陽電動車希望透過電動機車訂閱制，鼓勵外送夥伴優先選擇永續、乾淨的騎乘工具，減少運輸過程中的碳排放，協助台灣逐步邁向淨零轉型。
光陽集團董事長柯勝峯表示：「KYMCO長期致力於環境永續發展，持續以Ionex能源解決方案協助企業接軌綠能，落實低碳城市願景。我們也堅持『最得我心』的品牌理念，為不同的消費者推出最符合需求的產品與服務，包括專為高哩程使用者量身打造的『優時省』資費方案，以及此次與foodpanda首次聯手推出的『電動機車訂閱方案』，都是為了讓外送夥伴車主們，能夠以更少的負擔加入低碳運輸行列，一起創造更乾淨、永續的環境與未來。」
foodpanda 積極推動外送機車電動化，根據統計，使用電動車的外送夥伴佔比已超過 13 %，且累計減碳量已超過 1,600 噸，相當於 4.2 座台北大安森林公園一整年的碳吸附量。foodpanda 公共事務協理郭昕宜表示：「ESG 是 foodpanda 的發展目標之一，透過不斷推動外送鏈的永續轉型，積極打造與消費者、合作商家、外送夥伴共好的外送圈，此次與 Ionex 光陽電動車合作，希望鼓勵夥伴優先選擇對電動機車，讓foodpanda低碳騎士遍布全台，未來也將持續提供更多永續方案。」
為持續提高電動車外送比例，Ionex 光陽電動車連續兩年提供 foodpanda 外送夥伴專屬的購車優惠方案，即日起至 2023 年 6 月 30 日，foodpanda 外送夥伴購買Ionex 光陽電動車指定車款享 92 折優惠，推薦人亦可獲得推薦金 2,000 元，期望讓外送夥伴能以優惠價格找到符合需求的電動車，購買並回填表單，還能獲得 foodpanda 美食金 800 元。
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