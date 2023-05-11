《浪姐4》影后曬美照遭酸「最油姐姐」！賈靜雯被tag妙回這句
陸綜《乘風破浪的姐姐》第四季改名為《乘風2023》，聯合陳意涵、賈靜雯、ELLA（陳嘉樺）、謝娜及蔡少芬等33位女星參賽，其中節目中影后劉雅瑟意外被冠上「最帥演員」的封號，她近日曬出美照平反形象，並tag賈靜雯喊「姐姐，我不僅僅是只有帥的」，讓賈靜雯笑回：「知道啦，妳是我們班最美的！」
記者賴禹妡/綜合報導
在《乘風2023》節目中，中國女高音家龔琳娜忘記劉雅瑟的名字，尷尬地喊「很酷的，我想想，最帥的那個演員」，當時賈靜雯全程在旁目睹，還上前主動向龔琳娜介紹自己，機智化解窘境。
而劉雅瑟事後也在微博曬出多張美照，只見她身穿緊身紅裙，不但大露美背，還配上性感美豔的紅唇妝容，並在文中tag賈靜雯帳號，喊話「姐姐，我不僅僅是只有帥的，哈哈哈」，最後更hashtag「今天很WOW」。
沒想到，貼文曝光後，竟有酸民攻擊「四季浪姐一百多位姐姐中，最油的沒有之一」，而劉雅瑟則高EQ回覆「確定是之最？那太好了呢」，賈靜雯看到貼文後，也將劉雅瑟的美照轉發到自己版面上，表示「好了好了～知道啦，妳是我們班最美的」，兩位女神隔空互動可愛度爆表，把網友們全逗樂了。