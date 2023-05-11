打造菌木家具、醫療特種車　台科大設計系學生挑戰社會議題

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文化部次長李連權提到，台科大為重要的人才培育中心，文化部很期待有更多合作，他也特別強調「文化科技」對台灣產業的重要性，指出未來發展品牌經濟，將會需要文化、科技與設計三者結合，設計正是將內容與硬體整合、做出突破的關鍵。
本次展覽的設計核心是「對未知的真實世界提出疑問」。畢業製作籌備委員會總召周天亮表示，大家都對畢業之後的生活有很多焦慮，而這次展覽正是銜接過去學習及未來就業、並對外面的真實提出疑問的機會。本次展覽主題多元，從循環經濟、災難應變到地方創生，當屆學生透過產品設計、包裝設計、服務設計、視覺傳達設計等，嘗試在畢業、出社會前，對世界勇敢提出改造的可能性。
台科大指出，在這個命題下，學生發揮創意，從自己的生活或看見的問題著手，以設計來提出解方，學生張彥齊、楊冠明設計的「RTV-快速醫療指揮車」，大膽挑戰災難議題及交通工具設計，改良原本重達7.5噸、移動較不便的醫療特種車，在保持核心效能的情況下，縮小成一般救護車的大小，當大量傷患事故發生時，可以降低道路受阻的影響，更快抵達現場。
張彥齊說，這幾年比較少見到災難相關設計的討論，可是全球其實發生了很多災難，因此他們從大三下的產品設計課就著手田調，研究台北市信義區永吉分隊的醫療補給車、台北士林分隊後港分局的鳳凰先鋒號，透過反覆詢問、修改設計，最終模型除了體積減少，還能改善人員動線、車輛周圍空間應用。
台科大學生李之郡、林冠伶的「菌木家具」則提出了綠色家居的可能，她們發現裝潢業淘汰的木材都會直接被丟掉，為了賦予有損傷的木材新生，她們透過菌絲，將廢木材與木屑連結，做成美觀又環保的家具，更有趣的是，在家具壞掉後，還可以沿用原有材料，透過菌絲修復、再製，充分展現循環經濟的理念。
林冠伶說，將木屑、菌絲放在模具後，菌絲就會攀附在木屑，過程中養分、溫度都會影響最終的樣子，所以她們研究了一段時間，才找到最佳的照顧方法。李之郡說，菌絲因為是自然生長，所以每一個桌子、椅子都是獨一無二。
台科大學生金瓘修及陳玉婕設計「尋光計畫」，入圍iF學生設計獎。他們以現代人通病「數位安康（Digital wellbeing）」為題，製作出能幫助現代人克服手機不良使用習慣的互動裝置，希望幫大家找回專注力。
金瓘修表示，該作品針對咖啡廳、圖書館、餐廳設計互動裝置，具象化利用「光」作為提示，當使用者把手機放在插槽，裝置就會發亮，拿出來時，燈就會熄滅，透過「行動摩擦」，引導使用者思考使用手機的必要性。
台科大學生江昀倢和陳玉書發現三芝除人氣景點之外，往往缺乏交通、店家等更人性化的建議及介紹，因此她們的作品「芝蘭行旅」，透過全新設計的互動式地圖、符合觀光客需求的旅遊手冊，將新北市三芝的魅力傳達給更多人。
她們透過田野調查，拜訪在三芝擁有十幾年歷史的老店及淺水灣知名咖啡廳，透過與當地居民交流，了解屬於三芝的人文風情、產業變化等迷人之處，再將這些「小芝識」放入升級版旅遊手冊中；她們也曾帶著互動式地圖實際讓遊客操作，以視覺、聽覺與嗅覺等多面向介紹三芝，讓大家好評不斷。
台科大表示，畢展系列作品將於台科大展覽至5月14日，後續於5月19日至22日移至南港展覽館2館新一代設計展中展出。