歐盟擬因「向俄出售設備」首度制裁7中企！中國：不要開惡劣先河
俄烏戰爭以來，歐洲國家與跨國企業向俄羅斯進行數輪制裁，不過在最新的一份制裁名單內7家中港企業首度被列入其中，原因是這些企業向俄羅斯出售可用於武器的設備。中國商務部今（11）日對此表示，希望歐洲珍視中歐互信與合作大局，「不要開啟惡劣先河」。
國際中心楊智傑／綜合報導
歐盟成員國討論新一輪針對俄羅斯制裁措施，其中包含以下2家中國公司、5家香港公司：三合成半導體（3HC Semiconductors）、金派科技（King-Pai Technology）、信諾電子（Sinno Electronics）、希舸電子（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry與Alpha Trading Investments等，都被列入制裁範圍。
中國商務部新聞發言人束珏婷11日下午表示，中俄雙方在相互尊重、互利共贏的基礎上開展正常經貿合作，「中方主管部門已多次就烏克蘭問題闡明中方立場，中國不拱火澆油，更不會趁機漁利」。
她強調，中國堅決反對以中俄合作為由，「對中搞沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。」
儘管這份名單仍在草案階段，但若經歐盟國家達成共識後，將於本月19日在日本廣島舉行的七大工業國高峰會（G7）上討論；如果正式通過，最快將在6月底歐盟領導人高峰會上批准。