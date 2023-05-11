壽山動物園打造人熊友善環境　黑熊新家超舒適

新動物園運動努力改造壽山動物園內老舊環境，其中全新打造的「黑熊新家」，增加黑熊的外棲地活動空間，並保留樹木讓黑熊得展現攀爬習性，許多遊客看到體型龐大的黑熊，靈活地在樹木爬上爬下，都十分驚喜。走入懸掛在空橋下的動物觀察廊道，也能在不干擾動物的情況下看到黑熊戲水的可愛模樣。
記者陳美嘉／高雄報導
壽山動物園表示，園區內目前共有4隻黑熊，在改建前只有兩個展場，黑熊以輪流的方式待在展場與獸舍間，透過新動物園運動公私協力，特別打造出三個黑熊展場與一座黑熊山屋。考量黑熊是獨居性動物，在規劃時特別設計讓每隻黑熊都能有各自獨立的棲地活動環境，並將展區的活動範圍盡量擴大，搭配保育員每日將食物分散在展區內高低不同位置擺放，來提高黑熊的覓食樂趣。
中山大學生物科學系張學文老師表示，熊科動物主要是以嗅覺來探索，主要的視線集中在平視角的前方，而空橋的參觀介面搭配擴張網的運用，可以將觀賞者的輪廓隱蔽，降低遊客對於動物的視覺干擾，提供給動物不受打擾的活動空間。此外，園方在展場設置環境豐富化設施後，也讓黑熊的行為更加多元。
觀光局說明，新動物園運動以打造「動物友善之地」為主要目標，將動物內舍變得明亮通風，人類則以不驚擾的方式近距離觀察動物，提升動物福利與保育的同時，也兼顧人類生命教育之目標。新動物園運動總經費5.5億元，由市府與企業攜手、公私協力共同打造新動物園。依照102年所訂定的「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條，由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新，以提升園內圈養動物的福祉，過程一切合法、依法行政。此外，為兼顧遊客服務品質提升，市府也投入預算改善遊憩環境介面，包含入口意象及親水廣場等。