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捷克參議院連續3年通過決議案　挺台參與WHO

▲捷克參議院10日通過決議案支持台灣參與世界衛生組織等國際組織。（中央社檔案照片）
▲捷克參議院10日通過決議案支持台灣參與世界衛生組織等國際組織。（中央社檔案照片）

中央社

（中央社記者黃雅詩台北11日電）捷克參議院昨天通過決議案支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，此為捷克參議院2021年以來，第3度在世衛大會召開前夕通過友台決議，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

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外交部發布新聞稿指出，捷克10日通過「有關台灣參與世界衛生組織會議、機制及活動決議案」，支持台灣參與世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。

此決議案內容提到，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，台捷共享自由、民主及人權等價值，將持續深化雙邊夥伴關係；捷克政府去年公布施政綱領、印太戰略報告及捷美戰略對話聯合聲明等文件，都將台灣視為印太地區的重要合作夥伴，雙方並將持續在經貿、高科技、教育、文化及觀光等領域加強合作。

決議案指出，台灣積極參與全球各項議題，並與國際夥伴共同合作援助烏克蘭，台灣參與上述國際組織，將有助改善全球暖化、公共衛生及民航安全等議題，也是維繫台灣海峽與印太地區和平穩定，及全球貿易及供應鏈安全的要素。

外交部表示，捷克參議院自2021年起，連年通過友台決議，支持台灣參與世界衛生組織所有相關會議、機制及活動。這份決議案9日經捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」表決通過，10日全院會議表決無異議通過，高度展現捷克對台灣國際參與的重視與堅定情誼。

外交部指出，台灣與捷克是理念相近夥伴，雙方以共享價值為基礎，發展全面合作夥伴關係，在衛生領域互動尤其密切，兩國在疫情期間相互贈送口罩及疫苗，並發表「台捷防疫合作聯合聲明」，共同對抗疫情。

捷克駐日內瓦常任代表巴雷克（Václav Bálek）去年在世界衛生大會發言，表示「捷克全力支持台灣以觀察員身分參加WHA」，是捷克首次在該場合公開表達對台支持。（編輯：林克倫）1120511

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