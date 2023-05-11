為讓男友戒毒「以身試毒」卻回不去！　「美沙冬替代療法」助重生

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美沙冬替代療法 積極戒除藥癮45歲在朋友鼓勵下，決心願離有毒品的朋友及環境，並前往臺中榮總嘉義分院藥癮戒治服務中心諮詢，經身心科醫師看診評估、檢驗後，透過藥癮小組團隊協助，以「美沙冬替代療法」積極展開藥癮戒除之路，努力回歸正常的社交及生活。
美沙冬藥物幫助減量 輔導海洛因成癮精神部主任司徒彗真表示，以美沙冬(methadone)藥物輔導海洛因毒癮患者以逐次減量的方式服用，藉由藥物長效、高脂溶性的特色，停留在體內24小時以上，達到預防及減少生理戒斷症狀、減低再施用海洛因的次數，並減少成癮者的渴癮行為，使病人能夠有時間工作及正常生活，「美沙冬」藥物在國內外臨床已普遍認為，對鴉片類藥癮具有良好治療效果。
看診評估、檢驗符合標準即收治 助重拾穩定健康生活司徒彗真主任說明，有海洛因藥癮的人可至毒品危害防制中心申請，並持轉介單至有辦理「美沙冬替代療法」的醫療機構看診評估及檢驗，符合標準即開案收治，且有藥癮小組個管師及心理師持續追蹤輔導，期望成為藥癮患者戒除身癮及心癮的穩定力量，遠離毒品，重拾穩定的工作、生活與健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57749
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