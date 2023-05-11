印度南部科技大省選舉　台商：對外商影響不大

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本屆選舉，卡納塔卡省呈3黨競逐態勢，分別是執政的印度人民黨（BJP）、最大挑戰者國大黨（Congress Party）和人民黨世俗派（Janata Dal Secular），正式投票結果預計13日揭曉。
印度人民黨與國大黨都是印度全國性的政黨，而人民黨世俗派則為卡納塔卡省的地方性政黨。
在11家媒體的出口民調中，有8家顯示國大黨領先、印度人民黨居次，有3家顯示印度人民黨領先、國大黨居次；有4家顯示國大黨席次過半、有1家顯示印度人民黨席次過半。
若開票結果沒有政黨席次過半，政黨之間必須協商組成聯合政府。
印度明年將舉行全國大選，卡納塔卡省的選舉結果，將會衝擊印度人民黨與國大黨的氣勢。
自1985年以來，就沒有任何執政黨在卡納塔卡省省議會選舉中連任過，因此，印度人民黨也希望打破「反執政黨魔咒」，擴大在南印度的影響力。
目前在南印度6省當中，印度人民黨只在卡納塔卡省執政。如果印度人民黨本屆選舉成功連任，就可望以卡納塔卡省門戶，繼續打通南印度其他省分，宣揚「印度教民族主義」。
卡納塔卡省是「印度矽谷」班加羅爾市（Bengaluru）的所在地，貢獻印度國內生產毛額（GDP）約8%，許多台商也在卡納塔卡省設有據點，包括緯創、聯發科和台達電等，鴻海最近也在這裡購置土地準備建廠。
一名台商認為，卡納塔卡省的產業底子夠硬，很多外商包括高通（Qualcomm）的通訊晶片設計也在這裏，選舉結果對外商影響應該不大；但外商也得看各自的條件，同樣的政治變動對於不同公司的影響可能不同。（編輯：周永捷）1120511