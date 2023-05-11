馮迪索《玩命關頭X》壓力山大！拯救世界還不夠 得教小孩生存
電影《玩命關頭X》將於5月17日在台上映，由於《玩命關頭》系列電影已延續超過20年，所以參與拍攝工作的每一個人都很有團隊精神，總是能夠和彼此分享自己的點子，營造出一個非常和諧的拍片環境。主演兼製片馮迪索透露，這次唐老大被迫拯救世界，同時還要教導小孩生存之道，許多家長想必都能感同身受。
記者吳雨婕/綜合報導
自從《玩命關頭》系列開啟以來，唐明尼克泰瑞托 （馮迪索 飾）一直都在拚命保護他所愛的人，並且不惜任何代價保護他們的安全，但是這次，他扛下的責任越來越重大，而且最重要的是，這次他必須保護他現在已經8歲的兒子小布萊恩。導演路易斯賴托瑞說：「這次有一個史無前例的威脅即將到來，唐老大心裡非常清楚，而且他又比以前更擔心，他擔心他的兒子、他的家人和整個世界的安危。這次真的是危機重重、步步驚心。」
馮迪索（唐老大飾演者兼製片）表示，唐老大的世界暗潮洶湧，他是一個父親但也要考慮到世界大局，因為他總是被迫必須拯救那個世界，觀眾在《玩命關頭X》會看到比較符合傳統的父親角色，必須教導他們的小孩生存之道，世上每位家長都能夠對此感同身受，我們都希望下一代比上一代更好，那就是為人父親之道。李歐艾伯羅派瑞（飾演小布，唐老大兒子）說：「我們的家庭跟其他的家庭不一樣，爸爸真的很嚴格，因為他得照顧每一個家人，也知道自己受到保護，因為這一家人就是這樣。」