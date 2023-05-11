日本沖繩夜空現「火球」　專家：可能是中國火箭殘骸

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目擊情報陸續傳出，有民眾看見後隨即拿出手機拍了下來，並且上傳網路、發貼文，進而引發討論。也有日本媒體直接拍攝到當時的畫面，《NHK》記者表示，火球的東西由西往東飛約1分鐘左右，能看到它們緩慢移動的樣子。一開始我以為可能是煙火，但卻沒聽到聲音，由於是一條直線地移動，讓人感到驚訝。」
據石垣島天文台說法指出，的確在10日晚間8時33分，在天文台北方確認道有一道道光芒。由於先前有情報指出，中國在去年11月發射的火箭殘骸，將於10日晚間8時14分左右重新進入大氣層，持續5小時，因此天文台認為「火球」有可能是火箭部分殘骸。
神奈川縣平塚市博物館負責天文方面的研究員藤井大地也表示，有可能是中國的長征3號乙運載火箭殘骸。
有不少專家指出，該發光物體應該並非一般的流星。日本國立天文台上席教授渡部潤一表示，如果是流星的話，在閃光1至2秒後就會消失，因此初步可以排除這個可能性。他強調，像火箭等人工製造的物體難以燃燒，且燃燒時間長達10秒，而畫面中的不明物體長時間發光，，光線往周圍四散，因此很有可能是火箭或是人工衛星。
沖繩縣警方與第11管區海上保安總部11日表示，截至11日上午10時止，收到有人員或建物損壞的情報。