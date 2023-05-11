名家論壇》盧燕俐／債券ETF配息率高達6%，現買現賺？

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債券ETF商品多元，有政府公債、公司債、新興市場債、金融債、醫療債等等……，不同類別適合不同的風險屬性，單看高配息率就進場，無異忽略背後的風險。
以這次要除息的19檔債券ETF為例，年化配息率最高的是群益7+中國政金債(代號00794B)，殖利率高達5.99％，排名第二到第五的，包括：群益15年EM主權債(00756B)、元大10年IG銀行債(00786B)和凱基ESG BBB債15+(00890B)，殖利率也都分別落在5.62％到5.21％之間。
相較下，人氣最夯的幾檔標的，像是元大美債20年(00679B)與中信高評等公司債(00772B)，殖利率約3.5％，主要就是因為公債與投資等級債風險較低，不如中國債和新興市場債波動較大，自然配息也較少。
但如果從績效來評比，元大美債20年與中信高評等公司債相對突出，今年來(截至5月11日)報酬率分別多達6%與5.45％，相比富邦新興投等債(00845B)的2.96％，多達近3％，顯示市場資金仍以擁抱避險功能強的美債為主，對新興市場略有疑慮。
心態2：債券ETF並非保本，依舊有資本利得風險
「現在買債券穩賺不賠，是百年難得一遇的好機會！」必須坦言，這句行銷話術真的誇大了！債券ETF跟單一企業債不同，持有的是一籃子債券，每一檔成分債到期日都不同，所以，債券ETF就不會產生「只要發行的企業不倒債，到期就能拿回本金」的保本特性，有不少專家宣稱「債券ETF可以保本！」其實誤會可大了。
再以元大美債20年為例，2017年1月發行，掛牌價是40元，2020年3月一度漲至最高54.46元，之後，伴隨著爆發新冠疫情，美國聯準會祭出QE無上限，債券一路走崩，直到2022年10月才見低點，來到30.10元。兩年跌幅高達45％，讓許多心存「買債券ETF就是穩穩賺」的人，被潑了一盆冷水。
如今，美國經濟衰退聲浪四起，升息已進入末端，債券的波段行情又開始被期待。因此，債券ETF絕不是不會跌，也絕非可以「無腦存」，仍存在資本利得風險；唯有掌握全球總經態勢，才有機會成為真正的贏家。
心態3：債券ETF不會立刻暴賺，需耐心等待
債券持有人正期待聯準會立刻降息，就能迎接波段大行情。但就目前經濟數據，投資人可能會小失望，畢竟就業相對強勁，聯準會缺乏立刻降息的理由。
而無論是否真如聯準會主席鮑爾所言，「今年內都不會降息！」降息雖是未來趨勢，只怕時間點沒那麼快來臨，那麼，真正的波段行情，恐怕還需耐心等候，短線的盤整實屬合理，投資人千萬不要有錯誤的期待，免得空歡喜一場。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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