28歲甜甜女優跟著三上悠亞一起引退！自爆跟女神住：我們同居中
繼三上悠亞確定引退，出道10年的女優若月瑪麗亞也宣布退出成人產業，她說：「這是我在成為演員之前就決定要做的事情，自己會盡力而為展現新才藝活動！至於到底要做什麼？要和經紀人慢慢決定方向！」在這之前她接下台灣JKF封面拍攝工作，也希望能參與8月2日在台舉辦的「AV+年度風雲女優大賞」。
記者陳雅蘭/綜合報導
若月瑪麗亞2013年因為粉絲的一句話決定出道，和涼宮琴音攜手踏入成人界，兩人在事業上互相扶持，合作共演許多作品，是AV界相當知名的姊妹檔。
若月瑪麗亞大方透露涼宮琴音的近況，她說：「姊姊她很好喔，而且我們現在同居中！」問及若月瑪麗亞和姊姊一起工作的感想，若月瑪麗亞笑說：「覺得和姊姊一起拍片很開心，有時候拍攝到一半看到彼此的臉，會忍不住笑場，很享受當下的感覺！」
若月瑪麗亞分享引退後，會先休息與自己獨處、找找未來方向，之後仍會持續舉辦公開活動，只是從「AV女優」這個身分畢業而已，不管是攝影會、見面會，都還能見到她。
「AV+年度風雲女優大賞」於8月2日晚上7點半在TICC舉行，星光大道5點半開始，門票於6月1日中午12點在JKFace啟售；「TRE台北國際成人展」8月4日至6日在新北市工商展覽中心登場，門票6月1日中午12點在KKTIX開賣。