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周星馳合體周杰倫！驚喜宣布「雙周想合作」　粉絲嗨爆：夢幻聯動

▲周星馳（左）合體周杰倫（右），宣布「想合作」，讓雙方粉絲全嗨翻，直呼根本就是「夢幻聯動」。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周星馳（左）合體周杰倫（右），宣布「想合作」，讓雙方粉絲全嗨翻，直呼根本就是「夢幻聯動」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者賴禹妡/綜合報導

星爺「周星馳」近期常和大咖明星互動，日前才因喊話想加入「五月天」，和主唱阿信的互動笑翻網友，今（11）日他曬出和周杰倫的合照，並宣布「想合作」，讓雙方粉絲全嗨翻，直呼根本就是「夢幻聯動」，紛紛敲碗兩人合體拍電影。 

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周星馳今日在IG貼文，只見照片中，他和周杰倫坐在階梯上，後方是擺滿酒的酒櫃，他手上則是拿著一支超大的酒瓶，並寫下：「一支穿雲箭千軍萬馬來相見，各路英雄豪傑集思廣益，我和周杰倫想合作，除了賣酒，還可以做什麼？」 

▲（圖／翻攝自周星馳IG）
▲不少人敲碗周星馳（左）及周杰倫（右）合作拍電影。（圖／翻攝自周星馳IG）
周杰倫則是貼出另一張照片，發文表示：「所以我們品嚐美酒的時候，要把舌頭捲成一圈，請問星爺，情歌要聽起來先甜後苦、亦苦亦甜，所以我也要把舌頭捲起來唱嗎？」 

貼文曝光後，雙方粉絲秒嗨翻留言，「可以一起加入五月天？」、「雙節棍快打爆漿瀨尿牛丸」、「你們一起做節目」、「要組成『周六月天』嗎？」、「周董出新歌，麻煩星爺自導自演MV初體驗」，也有不少人敲碗兩人能合體拍電影，「唐伯虎遇到青蜂俠」、「功夫籃球」、「合作新的喜劇電影」、「星爺的電影，外加杰倫的主題曲，神級合作」、「傳下去，星爺和周董要合作新電影了」。 

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