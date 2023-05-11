美墨邊境湧非法移民潮！中國人冒死「潤美」偷渡現象暴增

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不過在考驗拜登政府應對無數移民湧向邊境的同時，有大量來自中國的非法移民也出現在當地試圖偷渡入境。根據美國邊境管理局數據，自去年10月至今年2月28日，當局已經逮捕了4300多名中國人，部分美國媒體更引用最新數據，更新至6500人。相較起2021年同期，如今偷渡被逮捕的數量是過去的15倍之多。
《華爾街日報》4月報導分析認為，這一現象與習近平的統治有關，不少中國民眾不顧危險由拉丁美洲進入美國的情況，從習近平上台後，民營部門受嚴重監管打壓、被迫裁員，企業家們也被迫外逃，不少人擔心隨著習近平的連任，政治高壓只會更讓人窒息。
隨著越來越多的中國人成功「潤」至美墨邊境並偷渡進美國，他們開始在社群媒體上分享這些被稱為「走線」的偷渡經驗。根據巴拿馬移民數據，光是今年1至3月份，就有3855名中國移民穿越了連接南美洲和中美洲的險峻聯通隘口，中國人成為自哥倫比亞穿越到該處的第四多人群。
美國邊境城市埃爾帕索市長李瑟（Oscar Leeser）預計，到了本週末預期會有將近1萬2千至1萬5千名的人口試圖湧入該地。不過拜登政府也已經頒發新規定，宣稱若非法移民硬闖遭逮捕，一旦發現不符合庇護條件，照樣會將其驅逐出境。