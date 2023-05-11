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美墨邊境湧非法移民潮！中國人冒死「潤美」偷渡現象暴增

▲位於美墨邊界的墨西哥華雷斯城是移民大量群聚的地點。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於美墨邊界的墨西哥華雷斯城是移民大量群聚的地點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國因疫情而實施阻止移民入境的《第42條》法案鬆綁在即，大量非法移民人士湧入美墨邊境打算進入美國，不過在這批將近數十萬人的偷渡潮中，竟出現了近三十年罕見的大量中國人，冒死也要「潤」至美國申請政治庇護的現象也引起了高度關注。

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根據《路透》報導，這條在2020年生效、將於華盛頓時間周四23點59分失效的《第42條》（Title 42）法案帶來了大批非法移民人士湧入美國邊境城市如德州的拉雷多和埃爾帕索與墨西哥睿諾沙（Reynosa）之間的邊境區域，美國當局在當地部署了超過24000名邊警，就怕墨西哥部隊與人蛇集團爆發武裝衝突。

不過在考驗拜登政府應對無數移民湧向邊境的同時，有大量來自中國的非法移民也出現在當地試圖偷渡入境。根據美國邊境管理局數據，自去年10月至今年2月28日，當局已經逮捕了4300多名中國人，部分美國媒體更引用最新數據，更新至6500人。相較起2021年同期，如今偷渡被逮捕的數量是過去的15倍之多。

《華爾街日報》4月報導分析認為，這一現象與習近平的統治有關，不少中國民眾不顧危險由拉丁美洲進入美國的情況，從習近平上台後，民營部門受嚴重監管打壓、被迫裁員，企業家們也被迫外逃，不少人擔心隨著習近平的連任，政治高壓只會更讓人窒息。

隨著越來越多的中國人成功「潤」至美墨邊境並偷渡進美國，他們開始在社群媒體上分享這些被稱為「走線」的偷渡經驗。根據巴拿馬移民數據，光是今年1至3月份，就有3855名中國移民穿越了連接南美洲和中美洲的險峻聯通隘口，中國人成為自哥倫比亞穿越到該處的第四多人群。

美國邊境城市埃爾帕索市長李瑟（Oscar Leeser）預計，到了本週末預期會有將近1萬2千至1萬5千名的人口試圖湧入該地。不過拜登政府也已經頒發新規定，宣稱若非法移民硬闖遭逮捕，一旦發現不符合庇護條件，照樣會將其驅逐出境。

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