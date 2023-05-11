Cos-Show!厚愛Coser　推「初心之鑰」、「夢想之鑰」打造專屬特權

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參加社團積分任務就有機會獲得更高級的「夢想之鑰」憑證，代表Coser將角色演繹至淋漓盡致的精神，擁有「夢想之鑰」憑證可享8項夢想者Buff，包含治裝贊助金1萬元、訂製一整套角色服裝道具等，更有日本雙人機加酒等大獎，前進所有Coser夢想的Comic Market！
此外，「初心之鑰」憑證為Coser們提供專屬通行證，只要至Cos-Show!特約服飾店（高雄月光鳥服飾、台北神龍服飾），出示「初心之鑰」畫面，就可以獲得最高85折租借優惠。租借服飾從動漫角色、遊戲角色、電影角色到各式古裝應有盡有，讓Coser們能盡情地展現自己。
【神龍服飾】
台北市萬華區漢中街150號2樓
【月光鳥派對服飾出租店】
高雄市鳳山區新強路220巷24號
對於熱愛Cosplay的人而言，專業的攝影棚不可或缺。然而，如何挑選一個能夠滿足自己需求的攝影棚卻是一個不小的挑戰。為了讓Coser們能夠更加輕鬆地找到心儀的攝影棚，Cos-Show!特別聯合高雄「W&Y costudio攝影窩」和台北「Miruna攝影棚」推出超值活動。到這兩家特約攝影棚出示「初心之鑰」畫面，可獲得9折超級優惠。這兩家攝影棚提供多個專業棚景，包括歐式棚、日式棚、中式棚、法式公主棚等，而裝飾、燈光、拍照小道具都沒少，能給Coser們獨特的拍攝體驗，讓Cosplay照片更具質感。
【Miruna攝影棚】
台北市大埔街21巷1-2號1樓
【W&Y costudio攝影窩】
高雄市三民區義華路287巷4-4號5樓
該活動由beanfun!熱門社團「Cos-Show!」主辦，「Cos-Show!」是一個為Coser而生的平台，也是讓喜愛Cosplay的同好們能不受時空場域限制在線上也能一起秀的舞台。除了提供全台Cos活動的資訊分享、展會攝影照片索取、角色徵團、妝髮技巧交流、服裝道具製作分享，也時常舉辦有趣的主題成果秀活動，Cosplay同好們快一起加入。
📍beanfun! 【Cos-Show!】社團（點此連結）
📍【初心之鑰、夢想之鑰】活動說明（點此連結）