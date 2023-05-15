台灣熟齡族對身體狀態認知不足　雲門教室：身體意識覺察急需提升

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雲門教室適逢創立25週年，與遠見民調單位合作《身體白皮書VI》大調查，針對45-65歲台灣民眾與雲門教室學員，分別從「身體體適能、身體機能、身形姿態、心理健康、美麗生活」五大面向進行調查與身體測試。
調查結果發現，熟齡族群對自身身體的認知與實際狀況落差相當大，有超過90%的民眾認爲自己可以單腳站立30秒，但實際能夠達成僅50%的人。而雲門教室的學員超過70%皆認為自己身體的「柔軟度」是可以站立同時雙手觸地，但一般民眾無論有無運動習慣，最低只有48%認為自己可以做到，顯示多數熟齡族群不論是否平常有無運動，對身體的表現還停留在年輕時的狀態印象，忽略身體使用與年齡帶來的變化。
另外，一般民眾即便在體適能和身體機能方面已出現明顯的衰退，也在心理層面覺察較不敏感，對於身體退化或心理症狀的敏感度都較雲門教室學員更低，顯示對於身心連動的覺察與意識在專業指導的帶領下有機會發揮得更好！除了捕捉到身體發出的訊號之外，連帶也從心理反饋的焦慮產生保護作用，讓身心可以更緊密的連結。
因為對身體機能衰退產生的覺察，讓雲門教室學員感興趣的動、靜態活動中可以觀察到，包含音樂、戲劇、閱讀、舞蹈各個藝術領域的參與皆高於一般民眾，而一般民眾對於麻將、3C商品的依賴程度則高於雲門教室學員。調查中也發現一般民眾對舞蹈的想像還停留在艱難的動作表現或制式的舞步設定，雲門教室希望能倡議讓舞蹈或律動，成為民眾對開展身心舒緩與自在的另一種活動選擇，進而讓更多人的生活與美感都能提昇。
累積雲門舞集50年的舞蹈經驗，與雲門教室25年來與時俱進研發的生活律動課程，囊括了太極導引、瑜伽、芭蕾與現代舞...等，東、西方動作元素融合，匯集為適合熟齡族群可以自在體驗的「大人的律動課」，透過專業教師的引導，即使沒有舞蹈經驗，或想更精進身體機能者，都可以不受限的開始找回對身體的覺察，以及在生活中展現更多自信與美好的樣貌。
「大人的律動課」課程資訊
「熟齡身體白皮書」完整調查報告