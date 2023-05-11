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郭台銘台中造勢引韓總名言　承諾當選總統將仿效蔣經國打造科技島

▲ 郭台銘再台中造勢，承諾當選總統將仿效蔣經國打造科技島。翻攝畫面
▲ 郭台銘再台中造勢，承諾當選總統將仿效蔣經國打造科技島。翻攝畫面

記者余祥／台北報導

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘今（11）日在台中舉辦造勢活動，並與太太曾馨瑩一起大進場，郭台銘引用前高雄市長韓國瑜名言「莫忘世上苦人多」，他一定會效仿故總統蔣經國精神，讓台灣成為世界最強的科技島，若他當選總統，一定會達成和平、繁榮、清廉的目標。

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郭台銘今日晚間在台中造勢，主辦單位喊現場超過兩萬人，彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐都到場力挺，不過未見台中在地的國民黨公職出席。

謝典林說，很多人問，為何他跟姊姊謝衣鳳支持的人選不一樣，他沒有問過謝衣鳳為何支持侯友宜，但他知道他的選擇才是最正確的。過去台灣經濟最蓬勃的時代，就是蔣經國的時代，至今大家仍然受益，蔣經國是他認為總統的標竿，能讓台灣看見未來的目標，在國際上佔有一席之地，目前所有人選中，有這樣特質的就只有郭台銘。

郭台銘與太太一起大進場到台上，他感謝很多人從各地來台中，給他很大的鼓勵，大家這麼挺他，他一定會努力走下去，他並向大家一鞠躬，感謝支持。

郭台銘說，自從他表態參選總統，除了爭取更多的支持外，也希望跟人民站在一起，了解台灣到底出了什麼問題，雖然夜市人潮很多，但都是銅板價，面對原物料的波動，攤商的朋友過得很辛苦，他要引用韓總一句話，「莫忘世上苦人多」，但政府沒有有效抑制物價的做法，更對通膨沒有警覺性。

郭台銘說，台灣農產是大家的驕傲，但近年來因為兩岸關係惡化，很多東西沒辦法出口到中國大陸，這是政治的問題，政府沒有照顧農民，也沒有積極的作為發展倉儲、冷鏈技術，爭取國外訂單，農委會要升格農業部，但面對問題都不會用科技解決，就是一直補助、補助，編一堆騙納稅人錢的預算。

郭台銘說，如果他有機會成為台灣總統，一定會制定清楚的產業策略，他要用他的人脈，把台灣企業帶出去做生意，由中彰投帶頭，讓台灣成為科技島。

郭台銘也說，很多人跟他說不希望戰爭，想要和平，他沒辦法跟蔣經國比，但一定會效仿蔣經國精神，他的目標是和平、繁榮、清廉，如果他做不到，歡迎大家罷免他。

郭台銘最後也預告，他週六要拜訪金門，要發表和平宣言，希望跟世界傳遞訊息，要告訴北京、美國，台灣要和平、要發展經濟，大家可以放心把未來子孫的幸福、安全交給他。

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