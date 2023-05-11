中職／震撼！中信兄弟更換總教練林威助　改由「恰恰」彭政閔接任

T1／蔣淯安現場看偶像艾佛森滿滿感動　直言「他給了我許多激勵」

▲NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見。（圖／葉政勳攝）
▲NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson在5月10日抵台，於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/臺北報導

NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson（艾佛森）於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見，台啤英熊球星蔣淯安到場參加公益投籃活動，與兒時偶想相見，直言「很興奮」，也坦言對方給了自己很多啟發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣淯安表示，AI一直是自己從小到大的偶像，在籃球路上也給了自己很多的正面激勵，「我覺得他對我最大的啟發就是小後衛也能成功，我們身材相仿，但他用自己的球技和意志力取得這麼多成就。我有很多地方都是效仿他的。」

在今天的投籃比賽活動中，陳盈駿投進24分、蔣淯安投進21分，Iverson最後則投進12分。小安認為分數其實不重要，最開心的是能在場上和大家同樂，並且做公益。

今天Iverson也有在現場傳授給一些學生球員實戰技巧，蔣淯安表示其中的過人的「大迴旋」，就是自己小時候常常看到的，「那就他的招牌阿，不過他的Crossover晃人更是一絕。」

至於Iverson打出對自己印象最深刻的一場比賽，蔣淯安則直言肯定是「胯下之Lue」。那場比賽是在2001總冠軍賽G1，Iverson全場砍下48分，帶領球隊以107:101取勝。

▲台啤英熊蔣淯安看到兒時偶像Allen Iverson超興奮，直言對方給了自己很多啟發。（圖／葉政勳攝）
▲台啤英熊蔣淯安看到兒時偶像Allen Iverson超興奮，直言對方給了自己很多啟發。（圖／葉政勳攝）

NBA／Iverson稱退役後最享受家庭時光　今年看好老東家76人能奪冠

NBA／Iverson自爆兒時偶像就是喬丹　坦言Kobe才最像後者

NBA／「戰神」睽違25年再度來到台灣！Iverson盼能分享人生經驗

NBA／暴肥模樣曝光！昔日「戰神」Iverson來台辦見面會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀