T1／蔣淯安現場看偶像艾佛森滿滿感動 直言「他給了我許多激勵」
NBA傳奇球星「戰神」Allen Iverson（艾佛森）於今(11)日晚間7點在台北市立大學天母校區體育館與粉絲熱情相見，台啤英熊球星蔣淯安到場參加公益投籃活動，與兒時偶想相見，直言「很興奮」，也坦言對方給了自己很多啟發。
記者黃建霖/臺北報導
蔣淯安表示，AI一直是自己從小到大的偶像，在籃球路上也給了自己很多的正面激勵，「我覺得他對我最大的啟發就是小後衛也能成功，我們身材相仿，但他用自己的球技和意志力取得這麼多成就。我有很多地方都是效仿他的。」
在今天的投籃比賽活動中，陳盈駿投進24分、蔣淯安投進21分，Iverson最後則投進12分。小安認為分數其實不重要，最開心的是能在場上和大家同樂，並且做公益。
今天Iverson也有在現場傳授給一些學生球員實戰技巧，蔣淯安表示其中的過人的「大迴旋」，就是自己小時候常常看到的，「那就他的招牌阿，不過他的Crossover晃人更是一絕。」
至於Iverson打出對自己印象最深刻的一場比賽，蔣淯安則直言肯定是「胯下之Lue」。那場比賽是在2001總冠軍賽G1，Iverson全場砍下48分，帶領球隊以107:101取勝。