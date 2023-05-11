菲律賓破獲詐騙集團救千人！包括2位台灣人 受害者多有大學學歷
菲律賓日前宣布，在首都馬尼拉附近馬巴拉卡特市（Mabalacat）的「克拉克太陽谷」（Clark Sun Valley Hub），破獲一個從事人口販運的龐大詐騙集團，救出上千名被騙到菲國從事詐騙的受害者，其中包括2位台灣人。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，犯罪集團藉由操控遭騙、被脅迫至菲國的人，以歐美、加拿大等國民眾為目標，假意要與對方結婚，進而要求買房、買車，透過虛假網戀引誘陌生人，另外也有從事加密貨幣投資詐騙。受害者每天最多得工作18小時，護照被沒收，也不能踏出建築大門。
而根據《香港01》進一步報導案情細節，指出受害者大多數接受過大學教育，受到高薪誘惑前往菲律賓後，立即被控制行動，投入網路詐騙之中，彼此之間不被允許交談，日子宛如在坐牢。
《香港01》報導指出，受害者共有1090人，包括2位台灣人、1位香港人、307為中國人，還有其他受害者則是來自東南亞各國。而被逮的12位犯罪集團成員，則包括7名中國人、4名印尼人和1名馬來西亞人，其中一位中國籍嫌犯聲稱自己來自香港。
中國駐菲律賓大使館表示，已向有關當局了解案情，並提供協助，核實涉案中國公民資訊。感謝菲律賓警方採取有力行動救出受害者，也呼籲警方儘速查明案情，嚴懲罪犯。