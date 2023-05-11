《寧安如夢》白鹿化身心機皇后 周旋張凌赫3男下場超淒慘
白鹿、張凌赫首次搭檔主演的愛奇藝《寧安如夢》，於昨（10）日曝光最新預告，白鹿此次飾演的「姜雪寧」，有別於以往飾演過的角色，她前世化身心機女，算計身邊眾人、周旋於張凌赫、王星越、周峻緯3位男生之間，只為讓自己登上后位，最終卻落得拿刀自刎的淒慘下場，直到獲得重活一世的機會後，才下定決心懺悔並改寫原有的命運。
記者羅凌筠/綜合報導
張凌赫自去年《蒼蘭訣》深情男二「長珩仙君」爆紅後，今年以《寧安如夢》男主角「謝危」一角回歸，飾演腹黑冷血、野心勃勃的帝師「謝危」，與《蒼蘭訣》中風度翩翩、深情溫柔的「長珩」有著180度的巨大落差，除了預告中充滿殺氣的眼神讓人不寒而慄，對白鹿飾演的「姜雪寧」更有著不可言說的偏執愛戀，以一句「姜雪寧，我要你」充分展現謝危的執著。
《寧安如夢》外，張凌赫主演的另外3部作品《雲之羽》、《狐妖小紅娘月紅篇》、《虎鶴妖師錄》也釋出新預告及海報讓劇迷搶先一探究竟，其中由郭敬明執導的《雲之羽》，是和虞書欣繼《蒼蘭訣》後再次合作，消息曝光後讓《蒼蘭訣》的粉絲興奮不已，表示終於等到「長生花cp」了。
愛奇藝世界大會於昨日圓滿落幕，兩大花旦楊冪、劉詩詩官宣新劇，楊冪將分別與龔俊、秦昊合作《狐妖小紅娘月紅篇》及《哈爾濱一九四四》，兩部作品風格迥然不同，讓人十分期待楊冪對於作品的詮釋，而劉詩詩則是宣布主演《狐妖小紅娘竹業篇》，昨日海報釋出後，久違的古裝加上和原著高度還原的扮相，讓網友直說：「根本是天選角色。」