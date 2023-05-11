劉亞仁秒掉頭遭韓媒酸「不調查以為拍電影」？發聲暗指警方洩消息
36歲南韓影帝劉亞仁（本名：嚴弘植）2月爆出非法施打過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，之後又陸續被查出涉嫌吸食大麻、古柯鹼、K他命、史蒂諾斯（又稱：佐沛眠、唑吡坦）等共5種毒品，原本他預計今（11）日第二次接受調查，但見到現場眾多媒體聚集又掉車走人，遭韓媒狠酸「不調查以為在拍電影？」事後劉亞仁透過代理人發出聲明，暗指是警方走漏消息、違背約定在先。
記者賴禹妡/綜合報導
劉亞仁今日要到案說明時，見到現場媒體聚集，立刻掉車走人，遭韓媒狠酸他「在演電影《辣手警探》？」而他稍早透過法律事務所INFINITI發聲明解釋，劉亞仁確實收到通報要在11日上午10時接受調查，律師當時要求非公開方式進行，警方也同意了，10日卻出現新聞報導將藝人行程對外公開，不過警方堅稱「沒有公開藝人行程」，並再度承諾會以非公開方式進行調查，要求劉亞仁於原定日期出席。
沒想到，劉亞仁今日到場後，卻發現現場聚集多家媒體，甚至還出現「向警方確認過，嚴弘植預計今日上午接受調查」的相關報導，才會出現當場掉車走人的後續事件，言語中暗指此事是警方違背承諾在先，還遭媒體扭曲事實。那麼劉亞仁下一次調查時間為何？警方沒有透露。
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