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普發現金效應　國銀3月週轉金放款增2419億元

▲普發現金效應，金管會統計，國銀3月週轉金放款增2419億元。（圖／記者顏真真攝）
▲普發現金效應，金管會統計，國銀3月週轉金放款增2419億元。（圖／記者顏真真攝）

中央社

（中央社記者謝方娪台北11日電）政府普發現金帶動資金調度需求，金管會統計，本國銀行3月週轉金放款月增新台幣2419億元，合計整體放款月增2905億元，月增額創6個月新高，存放比止步連5降，回升至69.98%。

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金管會今天公布國銀資產品質概況，截至今年3月底止，39家國銀存款總額達52.97兆元，月增511億元，放款總餘額達37.07兆元，月增2905億元，3月底國銀存放比回升至69.98%，月增0.48個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會表示，3月國銀存款月增額為511億元，對比2月存款月增額3326億元，主因2月有春節後資金回籠因素在內。

至於3月國銀放款月增2905億元，若從授信單位檢視，主要為國內總分行放款月增2805億元，另海外分行放款月增167億元、OBU（國際金融業務分行）放款月減114億元。

林志吉說明，OBU 3月放款呈現減少，主因升息加速部分企業還款及屆期不續借。

若從放款用途別檢視，國銀3月週轉金放款月增2419億元，主因普發現金資金調度，國銀對政府及公營企業放款增加，對地方政府放款也呈現增加。

至於購置不動產放款月增388億元、購置動產放款月增114億元，企業投資放款則月減16億元。

企業投資放款已連3個月呈現減少，林志吉表示，主因利率提高外，還受到企業庫存待去化等因素影響，市場對景氣持續觀望。

若從放款對象別檢視，3月國銀對政府機關放款月增2079億元、對個人放款月增693億元，同樣可看出普發現金影響。

存款月增額前3大銀行，依序為彰化銀行月增499億元、合作金庫月增454億元、台灣銀行月增383億元；放款月增額前3大銀行，依序為台灣銀行月增1022億元、第一銀行月增655億元、台北富邦銀行月增289億元。（編輯：張均懋）1120511

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