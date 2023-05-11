普發現金效應　國銀3月週轉金放款增2419億元

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金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會表示，3月國銀存款月增額為511億元，對比2月存款月增額3326億元，主因2月有春節後資金回籠因素在內。
至於3月國銀放款月增2905億元，若從授信單位檢視，主要為國內總分行放款月增2805億元，另海外分行放款月增167億元、OBU（國際金融業務分行）放款月減114億元。
林志吉說明，OBU 3月放款呈現減少，主因升息加速部分企業還款及屆期不續借。
若從放款用途別檢視，國銀3月週轉金放款月增2419億元，主因普發現金資金調度，國銀對政府及公營企業放款增加，對地方政府放款也呈現增加。
至於購置不動產放款月增388億元、購置動產放款月增114億元，企業投資放款則月減16億元。
企業投資放款已連3個月呈現減少，林志吉表示，主因利率提高外，還受到企業庫存待去化等因素影響，市場對景氣持續觀望。
若從放款對象別檢視，3月國銀對政府機關放款月增2079億元、對個人放款月增693億元，同樣可看出普發現金影響。
存款月增額前3大銀行，依序為彰化銀行月增499億元、合作金庫月增454億元、台灣銀行月增383億元；放款月增額前3大銀行，依序為台灣銀行月增1022億元、第一銀行月增655億元、台北富邦銀行月增289億元。（編輯：張均懋）1120511
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