英國提供暴風之影巡弋飛彈　率先軍援基輔長程武器

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路透社報導，西方官員今天表示，英國已提供烏克蘭暴風之影長程巡弋飛彈，此舉允許烏軍打擊俄軍，以及大後方的運補中樞。
美國有線電視新聞網（CNN）引述多名西方高級官員，率先披露這項消息。CNN報導，英國政府已獲基輔當局保證，只會在烏克蘭主權領土內使用這些飛彈，不會用在俄羅斯境內。
烏克蘭多月來要求提供長程飛彈，但英國和美國等盟友此前提供的軍援僅限於短程武器。
克里姆林宮表示，俄軍將針對這些報導做出適當回應。
英國國防大臣華勒斯和外交大臣柯維立（James Cleverly）近幾周來在美國商討對烏克蘭的軍援。
俄烏戰爭正處於轉捩點，烏軍在維持6個月的守勢之後，料發動最新反攻行動，而俄軍雖發動大型冬季攻擊行動，卻未能在領土上有重大斬獲。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年2月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中表示，英國將成為第一個提供烏克蘭長程武器的國家。
美國2月時表示，將提供「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程約151公里。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120511