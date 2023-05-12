基隆推雙層觀光巴士！吃美食、聽音樂都有　住房宣布合作Agoda

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Agoda台灣總經理齊彥喆表示，Agoda為去年亞洲旅行類App下載量第一名，藉由這次合作推廣「搭觀巴限定遊基隆」活動期間，消費者透過Agoda訂房平台訂房，即可獲得觀光巴士優惠券，在基隆從食、宿、遊、購到交通皆有有便捷體驗 ，也可將市府規畫一系列活動，呈現給國內外遊客知道，並將基隆的美好帶給全世界。
觀銷處長郭霽表示，首波納入市府提供Google評比3星以上的基隆合法旅宿，將搭配熱門的基隆觀光巴士優惠券(專案折抵觀光遊程300元)，提供郵輪靠泊一日遊、基隆正濱和平島廊帶海景一日遊、基隆Style原味深度體驗之旅(原民文化)、基隆八斗子潮境望幽輕旅行、七堵暖東峽谷秘境森呼吸等精心規劃行程，吸引旅客搭觀光巴士食宿基隆，預計6月1日在Agoda正式上架，吸引旅客來基隆旅遊。
基市府也提到，將編列二千四百萬左右的預算，打造一輛新的雙層觀光巴士，現待編列的預算順利通過。基市府期盼引進雙層觀光巴士，打造國際級高端觀光新品牌，為因應疫後旅遊市場競爭與高品質旅程服務趨勢，市府規劃基隆發展國際觀光新品牌，未來計劃自行打造一輛觀光巴士，造價預估二千萬元，車上將提供在地特色的餐飲，目前計劃行駛基隆廟口到國立海科館，中間也有知名景點-正濱漁港。
觀銷處長郭霽表示，構想是引進雙層觀光巴士，規劃以車上旅遊體驗服務為主，設計兼具質感、品質、高端及在地特色的付費遊程，可以在雙層觀光巴士車上，邊享受美食、邊聽音樂，同時聆聽基隆的故事，提供旅客頂級觀光消費的品牌服務。