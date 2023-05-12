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基隆推雙層觀光巴士！吃美食、聽音樂都有　住房宣布合作Agoda

▲看好基隆疫後觀光發展，基隆市長謝國樑和Agoda台灣總經理齊彥喆，宣布將在Agoda國際訂房平台首頁設置基隆旅遊專區。（圖／基市府提供）
▲看好基隆疫後觀光發展，基隆市長謝國樑和Agoda台灣總經理齊彥喆，宣布將在Agoda國際訂房平台首頁設置基隆旅遊專區。（圖／基市府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

看好基隆疫後觀光發展，基隆市長謝國樑和Agoda台灣總經理齊彥喆，昨(11)日宣布將在Agoda國際訂房平台首頁設置基隆旅遊專區，謝國樑市長指出，推動觀光需要廣泛的通路，市府樂見與國際知名旅宿訂房平台Agoda策略聯盟，共同推廣基隆觀光與旅宿。市府也公布將首推雙層觀光巴士，自家打造，規劃以車上旅遊體驗服務為主。

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謝國樑市長在記者會中提及，一個城市的路口不友善，即便擁有再豐富優美的山海美景，對於觀光發展及城市印象都會大打折扣，市府立志打造基隆成為全國路口最友善城市，能否改善關鍵在於地方政府展現宣導與執法的決心，市長有決心來完成這項工作。

Agoda台灣總經理齊彥喆表示，Agoda為去年亞洲旅行類App下載量第一名，藉由這次合作推廣「搭觀巴限定遊基隆」活動期間，消費者透過Agoda訂房平台訂房，即可獲得觀光巴士優惠券，在基隆從食、宿、遊、購到交通皆有有便捷體驗 ，也可將市府規畫一系列活動，呈現給國內外遊客知道，並將基隆的美好帶給全世界。

▲謝國樑市長除了宣布基市府將與AGODA之外，也將推出雙層觀光巴士，打造國際級高端觀光新品牌。（圖／基市府提供）
▲謝國樑市長除了宣布基市府將與AGODA之外，也將推出雙層觀光巴士，打造國際級高端觀光新品牌。（圖／基市府提供）
觀銷處長郭霽表示，首波納入市府提供Google評比3星以上的基隆合法旅宿，將搭配熱門的基隆觀光巴士優惠券(專案折抵觀光遊程300元)，提供郵輪靠泊一日遊、基隆正濱和平島廊帶海景一日遊、基隆Style原味深度體驗之旅(原民文化)、基隆八斗子潮境望幽輕旅行、七堵暖東峽谷秘境森呼吸等精心規劃行程，吸引旅客搭觀光巴士食宿基隆，預計6月1日在Agoda正式上架，吸引旅客來基隆旅遊。 

基市府也提到，將編列二千四百萬左右的預算，打造一輛新的雙層觀光巴士，現待編列的預算順利通過。基市府期盼引進雙層觀光巴士，打造國際級高端觀光新品牌，為因應疫後旅遊市場競爭與高品質旅程服務趨勢，市府規劃基隆發展國際觀光新品牌，未來計劃自行打造一輛觀光巴士，造價預估二千萬元，車上將提供在地特色的餐飲，目前計劃行駛基隆廟口到國立海科館，中間也有知名景點-正濱漁港。

觀銷處長郭霽表示，構想是引進雙層觀光巴士，規劃以車上旅遊體驗服務為主，設計兼具質感、品質、高端及在地特色的付費遊程，可以在雙層觀光巴士車上，邊享受美食、邊聽音樂，同時聆聽基隆的故事，提供旅客頂級觀光消費的品牌服務。

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