《薩爾達傳說王國之淚》開賣！海量玩家「漏夜排隊」搶買：手超癢
遊戲大作《薩爾達傳說 王國之淚》今（12）日凌晨0時開賣，雖然許多店家開放預購，但深夜時刻仍有不少「夜貓子」玩家到零售商門前排隊搶買首批現貨，普雷伊永春門市老闆表示，「這款是有Switch就必玩的遊戲，熱銷程度可想而知，預購人數也是報錶，基本上遊戲出來後就是靠它吃飯」，雖然店面現貨數量無法提供，但就是「賣完為止」，手癢的玩家要盡快，否則可能缺貨。
記者張志浩/綜合報導
晚間10點就開始排隊的林先生表示，自己今天主要是幫朋友搶現貨，自己由於是購買《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的Nintendo Switch OLED款式，因此商品要早上才拿得到，朋友則是因為沒有預購，凌晨要上班，但又想在第一時就嚐鮮發限時，於是請自己幫忙搶購。
大約晚間10半到場的施先生則說，「我第一代都還沒玩完就上癮了，所以就來決定來搶第二代，今天整天都興奮到上班有點不認真，手太癢應該晚點就會玩，明天要上班也不管了」，施先生提及，《薩爾達傳說》引以為傲的高自由度是最吸引他的地方，《薩爾達傳說 王國之淚》的預告和試玩都讓他感到期待，不過相較於Switch的其他遊戲，《薩爾達傳說》玩起來機身就容易發燙，「如果第一代都這樣，第二代很怕會爆出災情。」
普雷伊永春門市老闆提及，《薩爾達傳說》自從「曠野之息」和主機一同問世後，銷售量相當穩定，詢問和討論度不曾少過，店家都是靠他吃飯的。台北地下街雖然沒開放夜排和凌晨購買，不過許多店家也表示，事前預購的訂單已經快接到手軟，期盼所有玩家都能盡快拿到遊戲片，享受《薩爾達傳說 王國之淚》高自由度的世界和全新體驗。