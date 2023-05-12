中國信託女子公開賽 吳佳晏、曾彩晴、小瀧水音繳69桿並列領先

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至於木桿開球只有最後一洞發生失誤，「那洞開球失誤打到球道右邊的樹上沒掉下來，球找到也確認過，但沒辦法上去打，只能罰一桿在樹下拋球，最後是柏忌收尾。」首日成績也從 -4退到 -3。
吳佳晏讓出領先位置時，日本的小瀧水音剛好在第八洞推進12呎博蒂，取而代之，不過她也沒領先太久，稍後就在第九洞果嶺上三推桿吞柏忌，退回並列領先。小瀧水音表示，能夠在比賽中並列領先感到很開心，就是最後一洞的柏忌實在太可惜了。今天她在第十五洞從88碼外短切直接進洞打下老鷹，另外還抓了5個博蒂，但也出現4個柏忌。小瀧說 : 「這回合雖有兩個洞出現三推桿，但整體表現還不錯，東方球場的草跟日本的不太一樣，但我很喜歡這座球場，接下來就繼續照著自己的策略，努力打出低於標準桿的成績。目標是每回合都能賺3桿，還有兩回合要努力，現在還沒想冠軍的事。」
較晚出發的曾彩晴也抓下6隻小鳥，但有3個柏忌，她在最後一洞推進12呎博蒂推桿加入並列領先的行列。她表示，今天木桿有幾個小失誤，但自己知道原因，也在比賽中陸續修正。明天第二回合她將在領先組和吳佳晏、小瀧水音同組競桿，曾彩晴表示，不會想太多，就正常照自己的節奏打。去年她贏得聲寶女子公開賽冠軍時已經打過領先組，應該可以適應。
除了3名並列領先者，第一回合劉嬿、張雅淳和日本的常文惠、荒川侑奈、篠崎愛5個人都打出70桿，暫時並列第四，劉嬿和張雅淳今天都打下3個博蒂、1個柏忌，劉嬿指出這回合沒有太多靠近洞口的博蒂機會，大多是5步之外，接下來兩天鐵桿要加油，這個成績她覺得滿意，去年參賽時第一回合都打不太好，這場比賽有不錯的開始。張雅淳則說，鐵桿的控制要再好一點，今天好幾洞都是6到8步下坡的推桿，大多只能保Par了，不過還有兩天可以努力，慢慢來。
台灣女將洪玉霖和中國信託銀行贊助的彭婕今天同以71桿並列第九名。衛冕的安禾佑花了73桿，暫時並列十九名。參賽的業餘選手中，第一回合以陳襄打出73桿較佳，暫居業餘第一。
第二回合賽事將從上午7時30分開球，領先組將於10時20分從第一洞出發。前兩回合打完將取前五十名 (含並列) 晉級最後一回合決賽。這場比賽主辦單位歡迎球迷到場為參賽女將們加油，提供免費接駁車，比賽日上午8時起，在桃園捷運A7體育大學站1號出口，發車前往東方球場，每天上午10時起也有接駁車從球場前往體育大學站。到場觀戰的球迷還能在大會服務台領取抽獎券，參加抽獎，第三回合頒獎後抽出，獎品豐富。