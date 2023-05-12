台中捷運悲劇1死10傷！董座「請全場鼓掌」遭罵爆 官方緊急澄清
台中捷運綠線豐樂公園站10日因為鄰近的建築工地吊臂砸落，結果造成1死10傷的悲劇，11日中捷召開記者會說明，然而代理董事長林良泰在開場的時候，請大家拍手給團隊鼓勵，結果引發外界批評。對此，中捷也做出回應表示，拍手鼓勵是為了感謝員工連夜搶通，造成誤解十分抱歉。
記者張嘉哲/綜合報導
11日中捷在豐樂公園站召開記者會，代理董事長林良泰開頭時，表示非常感謝辛苦的同仁們努力搶修讓綠線順利通車，提到「各位電視機前面的觀眾朋友，為我們中捷團隊，拍拍手、鼓鼓掌，我們為自己加油」結果中捷員工也都以鞠躬代替拍手，場面顯得有些尷尬。
然而在片段曝光之後，不少網友紛紛炮轟表示「有事嗎？都已經出人命了還要鼓鼓掌拍拍手」、「看了事故影片，還要鼓鼓掌你們中捷，員工都尷尬不敢拍手了」、「董座先搞清楚狀況再來開記者會好嗎，要多尷尬？」
而對於該爭議，台中捷運公司運務處長許泰銘回應，中捷對本次事件表達萬分遺憾，默哀後，拍手是對連夜搶通道路的工程同仁表示感謝和敬意，「我們深知這是一項困難的任務，所以想表達我們的謝意，造成外界的誤解，中捷表示歉意並虛心檢討改進。」